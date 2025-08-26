Granaderos visitaron hospitales de Brown y homenajearon a mujeres que dieron a luz

La entrega estuvo a cargo de dos integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Daniel Suárez y Brian Grudzinski. En primer lugar, visitaron la sala de maternidad del Hospital Doctor Arturo Oñativia, donde se encontraba Débora Rodríguez, vecina de Claypole, quien dio a luz a Juan Ignacio el 24 de agosto a las 18.24. El bebé nació por parto natural, pesó 3 kilos y midió 47 centímetros.

Luego los granaderos se trasladaron al Hospital Lucio Meléndez, donde se encontraba internada Jazmín Priscila Salomón, mamá primeriza de Glew. Allí nació Morgan, también el 24 de agosto, a las 21.41, mediante cesárea. El bebé pesó 2,570 kilos. En ese encuentro, también se hizo entrega del ajuar y del libro con las máximas sanmartinianas.

La actividad, que contó con la adhesión del Municipio y de la la Asociación Sanmartiniana, busca poner en valor y difundir los principios éticos y educativos que San Martín legó a su hija Mercedes en 1825, y que hoy siguen vigentes como guía moral y cívica para las nuevas generaciones.

"Sus palabras colmadas de sensibilidad, visión y compromiso reflejan no solo su pensamiento estratégico como líder, sino también su profundo humanismo", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Participaron del encuentro la presidenta de la Asociación Sanmartiniana de Almirante Brown, Marcela Hernández, junto a Juan Carlos Serruya y Mónica Coronel, integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.