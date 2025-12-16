Guardavidas de la ribera quilmeña evitó un suicidio

Con la llegada de la época del verano, comenzaron nuevamente las tareas de precaución y trabajos en manos de los rescatistas, que son claves para el desarrollo de las actividades de los ciudadanos en el área del río. Estos meses los vecinos se acercan mucho a la zona del parque y otros, a pesar de que saben que en el agua hay cianobacterias, eligen meterse para refrescarse.

El hecho se produjo cerca de la rotonda de Cervantes y Otamendi, cuando una mujer que tiene 42 años y es vecina del barrio La Matera, ingresó al río y comenzó a alejarse de la orilla de manera preocupante. Un guardavidas de turno la divisó de inmediato y se lanzó al agua para interceptarla y contener la situación.

Mientras el rescatista mantenía a la mujer bajo control, activó el protocolo de emergencia. Minutos más tarde, personal de la Policía Local, efectivos de la Prefectura Naval y una unidad del SAME acudieron al lugar para colaborar con la atención médica inicial. Tras estabilizarla en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital Isidoro Iriarte para continuar con evaluaciones y recibir contención profesional.

Fuentes oficiales indicaron que la mujer presentaba signos compatibles con un posible intento de autolesión, aunque aún se aguardan detalles de la investigación y el estado de salud luego de la atención médica. Se preservó su identidad para resguardar su integridad y ya está acompañada por su círculo cercano.

El operativo fue destacado por las autoridades locales como un ejemplo del trabajo coordinado entre guardavidas, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, y volvió a poner de relieve la importancia de mantener presencia y vigilancia en la Ribera, especialmente durante el auge de actividades recreativas en la temporada de calor.

Vecinos que presenciaron el rescate celebraron el accionar inmediato y la preparación del personal, que actuó con rapidez para evitar una tragedia en un punto muy concurrido de la ciudad.