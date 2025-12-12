Hicieron un boquete y robaron 280 celulares en Berazategui

El hecho levantó ciertas sospechas acerca de posibles trabajos de inteligencia previos, ya que los culpables realizaron un hueco preciso en la parte superior que los dejó al borde de una escalera para bajar y moverse sin levantar sospechas. Funcionarios judiciales se apersonaron en la escena y tomaron el testimonio del empleado que abrió el local tras el hurto y de otros encargados de llevar las riendas del establecimiento.

Todo comenzó durante la madrugada del jueves en Perozzi e Hijo, ubicado en la intersección de Camino General Belgrano y Avenida Dardo Rocha, en el barrio de Sourigues, cuando los ladrones lograron ingresar al comercio forzando la estructura de la cubierta de chapa del edificio, accediendo directamente al sector de telefonía del local sin activar ninguna alarma. Una vez dentro, y actuando con rapidez y precisión, sustrajeron aproximadamente 280 teléfonos celulares marca Samsung, según consta en el inventario realizado.

En las primeras horas de la mañana, un empleado encargado abrió el comercio y se encontró con tal desastre, motivo por el cual decidió comunicarse con el 911. Agentes de la Comisaría Segunda de Ranelagh se hicieron presentes en el lugar y junto con peritos de la Científica tomaron las pruebas correspondientes para ir detrás de los pasos de los malvivientes, que se dieron a la fuga sin dejar ningún tipo de rastro.

Desde los responsables de Perozzi e Hijo, quienes están hace muchísimos años en Berazategui, informaron que el comercio cuenta con una póliza de seguro, lo que permitirá iniciar el proceso de reclamo por la pérdida patrimonial, aunque advirtieron que la ausencia de cámaras internas en el sector específico dificulta una primera evaluación de los sospechosos, acerca de sus rostros y sus físicos. Es por ello que se tomarán las imágenes de las cámaras de los alrededores también.

El caso generó preocupación entre los comerciantes de la zona por el modo de operación de la banda y la cantidad de equipos robados, lo que plantea interrogantes sobre un posible circuito de comercialización clandestina de dispositivos electrónicos dentro de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades judiciales y policiales continuarán con las investigaciones correspondientes para evitar futuros ilícitos bajo la misma modalidad, los cuales estuvieron ocurriendo en el distrito en los últimos meses.