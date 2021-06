Hoteleros priorizan los sueldos y dejan de pagar impuestos

"No es que nos declaramos en rebeldía, pero es una realidad que estamos viviendo ante la situación que venimos atravesando por las medidas restrictivas por el Covid-19, entonces priorizamos mantener el pago de los salarios y los puestos de trabajo por sobre el pago de las obligaciones tributarias", dijo el vicepresidente de la AEHG, Eduardo Palena a la agencia Télam.

El empresario remarcó que el sector está pasando "una situación muy compleja" producto de la "casi nula circulación" a raíz de las medidas restrictivas derivadas de la pandemia. "Esto es simple: no hay circulación, no hay huéspedes y por ende no tenemos ingresos, entonces estamos pidiendo a Nación, Provincia y Municipio una condonación", explicó Palena.

En esa línea, pidió que "tomen nota que no podemos pagar los impuestos no por rebeldía sino porque es un imposible". "Lamentablemente -continuó- nos vemos obligados para seguir pagando los salarios y manteniendo los puestos de trabajo, que en invierno son 18 mil y en verano 30 mil, sin contar con el trabajo indirecto, dejar momentáneamente de cumplir con nuestras obligaciones tributarias".

"Hace más de un año que estamos en pandemia y se hace insostenible acá y en cualquier otra parte del mundo, por eso pedimos a la Provincia (de Buenos Aires) la condonación del impuesto inmobiliario, y a la Nación le pedimos los ATP, que el año pasado lo tuvimos y fue de gran ayuda", puntualizó Palena.

La hotelería de Mar del Plata sostiene en forma directa a 16.000 familias y a sus proveedores, y por el efecto multiplicador del gasto turístico, genera y sostiene en forma indirecta ventas e ingresos adicionales para otras actividades, otras transacciones y empleos, como así también ingresos al gobierno, alcanzando a más de 80.000 personas, precisaron los empresarios nucleados en AEHG.

En un comunicado brindado hoy por la AEHG se precisó que la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que se vienen dilatando en el tiempo ha llevado al cierre de 11.800 establecimientos hoteleros y gastronómicos a nivel nacional, y a la pérdida de 175.000 puestos de trabajo.

"Para prevenir mayores daños, hacemos saber que nos vemos obligados a discontinuar provisionalmente el pago de impuestos y tasas que gravan la actividad hotelera, al tiempo que solicitamos la condonación del impuesto inmobiliario y las tasas municipales de servicios urbanos o generales para los ejercicios fiscales 2020 y 2021", añade la citada comunicación.