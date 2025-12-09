Tres bajas en el plantel del Granate para el arduo 2026

Además, el máximo mandatario confesó que "la idea es vender un jugador" para equilibrar las finanzas y probablemente sea un titular del equipo campeón de la Copa Sudamericana, con el foco en el joven Agustín Medina, quien recibió una propuesta del fútbol brasilero hace un tiempo y ahora estaría en el radar de un equipo de Arabia Saudita.

El entrenador pretende un lateral derecho, un delantero por afuera y un volante de recuperación, en caso de que sea transferido Medina.

En ese sentido, fue ofrecido Federico Vera, hoy en Independiente, que llegó en agosto de 2024 proveniente de Unión y le costó afianzarse en el puesto. Si bien empezó siendo titular con la llegada de Gustavo Quinteros, fue desplazado por Leo Godoy en los últimos partidos del año.

En cuanto a las salidas, Méndez, de 29 años, alternó titularidad con Gonzalo Pérez en el lateral derecho y jugó 32 partidos con la camiseta de Lanús. Estuvo en 11 de los 13 encuentros de la Copa Sudamericana, con dos asistencias e ingreso en el alargue de la final ante Atlético Mineiro. No convirtió goles y acumuló 1572 minutos. Y debe regresar a Newell's, dueño de su pase hasta fines de 2029.

RamÍrez, por su parte es un mediocentro zurdo de 32 años que tuvo muy poca continuidad y nunca llegó a convertirse en una pieza importante, aunque reunió 27 presencias en el Grana, apenas disputó 675 minutos, sin goles ni asistencias. Entró 17′ en Asunción y se colgó la medalla de campeón, aunque su futuro está ligado a Boca, donde tiene contrato por un año más.

Finalmente Canelo es el delantero tucumano de 33 años que fue el que más partidos jugó de los tres (38), aunque con menos minutos en cancha que Méndez (915′). Marcó dos goles, ambos en el primer semestre. Uno a Instituto en el Apertura (4-1) y otro a Puerto Cabello en Venezuela (2-2), en el debut del campeón en la Sudamericana. Ingresó poco en las dos semis con U de Chile y se quedó con las ganas en la final. Era uno de los contratos más altos del plantel y queda con el pase en su poder.