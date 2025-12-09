Oriana Medina, nuevamente una referencia del pádel argentino

La quilmeño, tras superar lesiones y contratiempos físicos, fue semifinalista del Master Final Oro AJPP Damas 2025, en Valentín Alsina.
La dama quilmeña Oriana Medina sigue siendo la referencia del pádel argentino y recientemente sobresalió en el último torneo del año de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel y tras superar lesiones y contratiempos físicos de a poco vuelve a su mejor nivel, al ser semifinalista del Master Final Oro AJPP Damas 2025. En Valentín Alsina, la referente del deporte se midió contra las mejores 16 del ranking argentino y en un complejo cuadro de exigencia, volvió a estar entre las cuatro sobresalientes.
Actualmente, Medina está tercera en el ranking y en el certamen jugó en dupla con Belén Mosca, con la cual llegó a las Semifinales, y allí perdieron ante pareja integrada por Victoria Vilchez y Valeria Zoya, a la postre campeonas, por 6-3 y 6-1.
La dama de la región también jugo la Copa de Plata, orientada a las jugadoras que se encuentren entre el puesto 17 y el 32 del ranking, por lo que fue una semana a pleno para una Medina que sigue siendo sobresaliente en el pádel nacional.
