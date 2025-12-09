Oriana Medina, nuevamente una referencia del pádel argentino

Actualmente, Medina está tercera en el ranking y en el certamen jugó en dupla con Belén Mosca, con la cual llegó a las Semifinales, y allí perdieron ante pareja integrada por Victoria Vilchez y Valeria Zoya, a la postre campeonas, por 6-3 y 6-1.

La dama de la región también jugo la Copa de Plata, orientada a las jugadoras que se encuentren entre el puesto 17 y el 32 del ranking, por lo que fue una semana a pleno para una Medina que sigue siendo sobresaliente en el pádel nacional.