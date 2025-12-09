Provincia

Oriana Medina, nuevamente una referencia del pádel argentino

La quilmeño, tras superar lesiones y contratiempos físicos, fue semifinalista del Master Final Oro AJPP Damas 2025, en Valentín Alsina.

La dama quilmeña Oriana Medina sigue siendo la referencia del pádel argentino y recientemente sobresalió en el último torneo del año de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel y tras superar lesiones y contratiempos físicos de a poco vuelve a su mejor nivel, al ser semifinalista del Master Final Oro AJPP Damas 2025. En Valentín Alsina, la referente del deporte se midió contra las mejores 16 del ranking argentino y en un complejo cuadro de exigencia, volvió a estar entre las cuatro sobresalientes.

Actualmente, Medina está tercera en el ranking y en el certamen jugó en dupla con Belén Mosca, con la cual llegó a las Semifinales, y allí perdieron ante pareja integrada por Victoria Vilchez y Valeria Zoya, a la postre campeonas, por 6-3 y 6-1.

La dama de la región también jugo la Copa de Plata, orientada a las jugadoras que se encuentren entre el puesto 17 y el 32 del ranking, por lo que fue una semana a pleno para una Medina que sigue siendo sobresaliente en el pádel nacional.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados