Defensores de Banfield cerró el año en San Juan con un triunfo histórico ante el campeón UPCN

El representativo de Lomas de Zamora jugó un partido casi perfecto para imponerse por 3 a 1, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25. El central Agustín Gallardo fue el goleador del juego con 18 puntos, mientras que su compañero de puesto, Agustín Curis, se llevó el premio al MVP de la noche.

En el inicio del tour, el Defe cayó por 3 a 0 ante San Lorenzo, con parciales de 23-25, 18-25 y 19-25. En ese encuentro, el central Lautaro Barrios fue el máximo anotador del equipo con 12 puntos. Finalmente, en el cierre de la etapa en San Juan, el equipo sumó una derrota por 3 a 1 contra Monteros Vóley Club, con segmentos de 21-25, 25-23, 19-25 y 18-25. Pese a la caída, Agustín Gallardo volvió a destacarse con 19 puntos.