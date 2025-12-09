Defensores de Banfield cerró el año en San Juan con un triunfo histórico ante el campeón UPCN

El equipo de Lomas de Zamora sumó una victoria y dos derrotas en el tercer Tour de la Liga, logrando un triunfo memorable de 3 a 1 ante el escolta del certamen.
Defensores de Banfield culminó su participación en el tercer Tour de la Liga de Voleibol Argentina 2025/26 en San Juan con un balance de una victoria y dos derrotas, un registro idéntico al de su paso anterior por Tucumán. De esta forma, el equipo dirigido por Leandro Alegre cerró el año con 11 unidades acumuladas en nueve partidos disputados y ya se prepara para competir en el tour que se jugará en Boca Juniors a mediados de enero. El hito más destacado fue la victoria ante el anfitrión UPCN San Juan Vóley Club, el nueve veces campeón argentino que actualmente marcha como escolta del puntero Ciudad Vóley.
El representativo de Lomas de Zamora jugó un partido casi perfecto para imponerse por 3 a 1, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25. El central Agustín Gallardo fue el goleador del juego con 18 puntos, mientras que su compañero de puesto, Agustín Curis, se llevó el premio al MVP de la noche.
En el inicio del tour, el Defe cayó por 3 a 0 ante San Lorenzo, con parciales de 23-25, 18-25 y 19-25. En ese encuentro, el central Lautaro Barrios fue el máximo anotador del equipo con 12 puntos. Finalmente, en el cierre de la etapa en San Juan, el equipo sumó una derrota por 3 a 1 contra Monteros Vóley Club, con segmentos de 21-25, 25-23, 19-25 y 18-25. Pese a la caída, Agustín Gallardo volvió a destacarse con 19 puntos.
