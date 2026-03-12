Impulsan la competitividad de pequeños comercios y emprendimientos locales

A través de una nueva línea de asistencia y asesoramiento, el Municipio busca fortalecer a las unidades productivas del distrito. La iniciativa apunta a mejorar la rentabilidad y la organización de los negocios de cercanía.

En el marco de las políticas de fomento al desarrollo económico local, el Municipio de San Vicente presentó un programa de proyectos destinados específicamente a pequeños comercios y emprendedores. La iniciativa tiene como objetivo principal brindar herramientas técnicas y de gestión que permitan a los comerciantes locales potenciar sus ventas y profesionalizar su estructura operativa. Desde el gobierno local destacaron que esta propuesta surge como una oportunidad para que los negocios de barrio puedan adaptarse a las nuevas demandas del mercado y mejorar su posicionamiento frente a la competencia.