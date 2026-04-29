Adorni en el Congreso: acusó de golpista a la oposición y aseguró que "no hubo delito"

Adorni señaló: “Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”.

Embed

Destaco que si no actuaban rápido, "la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”. “El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación”, subrayó.

A su vez, agregó: “A pesar de esto, no nos desviamos: logramos superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, bajamos el gasto público al mínimo en diez años, eliminamos estructuras estatales innecesarias y privilegios”.

En su discurso reconoció que “hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con historia crudeza durante la segunda mitad del año pasado, la operación golpista que el kirchnerismo de izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”

En ese sentido, Adorni señaló que “el riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas” y eso “trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”

“Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal”, destacó y sumó: "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos debió un centímetro de nuestro camino”.

“Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando”, sostuvo.

Al abordar el eje de seguridad, Adorni aseguró que durante la actual gestión se registró una baja en la tasa de homicidios y afirmó que la Argentina se convirtió en “el país menos violento de América Latina”. También resaltó el impacto de operativos como el Plan Bandera en Rosario y otras iniciativas de control territorial y fronterizo.

En ese marco, el funcionario destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y remarcó el aumento en los decomisos de droga, con cifras récord en incautaciones. Según sostuvo, estos resultados forman parte de una política sostenida para combatir el delito y recuperar el control en zonas críticas.

Adorni también resaltó el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y destacó la eliminación y modificación de miles de regulaciones. Según afirmó, se trata de un proceso inédito orientado a reducir el tamaño del Estado y facilitar la actividad económica.

El jefe de Gabinete sostuvo que las medidas ya muestran resultados en distintos sectores, como el aumento de la productividad en empresas, la expansión del acceso a internet satelital y el crecimiento del transporte aerocomercial. En ese marco, defendió la política de apertura y desregulación como uno de los ejes centrales del Gobierno.

Los argumentos de Adorni para explicar su patrimonio: “No hubo delito”:

Adorni explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso Nacional, y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.

Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.

NOTICIA EN DESARROLLO...