Impulsan una Revolución Educativa tras los malos resultados en las pruebas PISA

Abad sostuvo que “la educación pública argentina no fue solo una política eficaz durante buena parte del siglo XX: fue un contrato social. Mandabas a tu hijo a la escuela pública y la escuela te devolvía movilidad social, ciudadanía y un lugar en el mundo del trabajo. Ese contrato se rompió, y hoy los números lo confirman con una crudeza que no admite relato”.

Luego el senador remarcó que la Argentina retrocedió en las tres áreas evaluadas por PISA 2025: 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con caídas de entre 11 y 13 puntos respecto de 2022. El país quedó en el puesto 72 de 91 naciones evaluadas y octavo entre los países de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

Y señaló los siguientes datos: 8 de cada 10 chicos de 15 años no llega al nivel mínimo en Matemática; el 59% de los chicos de diez años no comprende un texto simple, según el Banco Mundial; en las pruebas Aprender, apenas el 55% de los estudiantes logra un nivel satisfactorio en Matemática; la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la matrícula del país (casi 3,9 millones de chicos), invierte apenas 3,1 millones de pesos por alumno al año, frente a los 13,7 millones de pesos de Neuquén; y el salario docente bonaerense cayó 21,4% en términos reales desde 2019, y en la secundaria hay en promedio 26 estudiantes por cada docente.

“No es solamente que falten recursos, que faltan. Es que el sistema, tal como está diseñado, termina profundizando la distancia entre el que nace con más y el que nace con menos. Esa es la definición más precisa de la crisis educativa argentina”, señaló Abad.

Frente a ese panorama, el legislador planteó que “la salida no puede ser un ajuste de detalle” y propuso convocar a un Congreso Pedagógico, con modalidades presenciales y a distancia, que discuta, sin especulación electoral, cómo garantizar una alfabetización integral desde los primeros años, ampliar de verdad la jornada escolar, actualizar la formación docente y conectar la escuela con el mundo productivo, la tecnología, la Inteligencia Artificial y la comunidad.

“El principal commodity de un país ya no es ninguna materia prima: es la educación de su gente. Ningún proyecto de país es sostenible sobre un sistema educativo que reproduce desigualdad en lugar de combatirla”, afirmó el senador, quien convocó explícitamente a consejeros y consejeras escolares, maestros y profesores, estudiantes, y madres y padres a ser protagonistas del proceso.

El senador Abad acompañó el diagnóstico con un conjunto de líneas de acción, elaboradas en base a estudios especializados en política educativa, que podrían nutrir la discusión del Congreso Pedagógico: plan de educación, consensuado con provincias, Congreso y sociedad civil, con metas claras y financiamiento previsto a diez años; sistema nacional de información y evaluación educativa, con datos actualizados por escuela para orientar la inversión hacia quienes más lo necesitan; y materiales de orientación a la enseñanza y acompañamiento técnico a las escuelas con mayores dificultades, aprovechando la experiencia de las más fuertes.

También, nueva carrera docente, con cargos especializados, mejor formación para directivos y supervisores, y concursos que evalúen capacidades reales; ampliación del nivel inicial y la jornada extendida en las escuelas primarias más vulnerables, priorizando siempre a los contextos más desfavorecidos; y transformación de la escuela secundaria: docentes designados por cargo, régimen académico más flexible y vínculo concreto con el mundo del trabajo y la tecnología.

“No hay Congreso Pedagógico que valga sin las maestras y los maestros que sostienen, todos los días, lo poco que queda de aquel contrato social. Ustedes son la primera línea de esta revolución”, aseveró Abad, quien invitó a la comunidad educativa bonaerense a sumarse al debate.

La jornada “Del dato al aula bonaerense” se desarrolló en el Aula 202, segundo subsuelo, Salón Auditorio del Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue organizada con la participación de DALE!, dispositivo de acompañamiento, liderazgo y educación, y la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP.