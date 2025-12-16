Incendio destruyó dos viviendas ubicadas en el mismo terreno

Se trata de un episodio que conmocionó a la comunidad en la época en la cual empiezan a aparecer los primeros calores fuertes. Si bien en cualquier estación del año hay que tomar recaudos respecto a esta problemática, en domicilios construidos con materiales como maderas, chapas y demás, el índice de las tasas de incendios aumenta claramente, ya que todo se consume mucho más rápido ante la primera chispa.

El siniestro, cuya causa aún se encuentra bajo investigación, tuvo lugar en la calle Río Negro al 4353, entre Evaristo Iglesias y Mendoza, en medio de los barrios Gendarmería y Villa Luján. Comenzó pasadas las 2 de la mañana del domingo, en un terreno amplio en el cual vivían dos familias en dos viviendas distintas. Trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios locales y batallaron varias horas para controlar el foco ígneo, que estaba desatado.

Los peritos continúan trabajando al respecto, pero todo indica, siguiendo el relato de quienes vivían allí, que el origen del fuego fue un espiral para mosquitos ubicado cerca de una cortina, que generó las primeras chispas. Tras eso, empezó a agarrar maderas, chapas y en pocos minutos era un desastre impactante.

Según las primeras versiones, dos ocupantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al Hospital de Quilmes con quemaduras, aunque fuera de peligro. En total son cinco las personas que quedaron en la calle, despojados de sus pertenencias. Se quedaron sin muebles, sin sus electrodomésticos, ropa y documentos, agravando aún más este difícil panorama.

Ante esta situación, los vecinos se organizaron de forma espontánea para ayudar a las familias afectadas. Se inició una colecta solidaria en la comunidad para recolectar materiales de construcción, artículos de limpieza, calzado y otros elementos básicos, con el objetivo de asistir a los damnificados y acompañarlos en la reconstrucción de su vivienda. La idea es que puedan salir adelante cuanto antes.

Familias y comerciantes del barrio han hecho circular información para coordinar donaciones y colaborar con quienes lo necesitan, destacando la solidaridad comunitaria en un momento de tanta necesidad. Quienes deseen aportar su ayuda a las víctimas del feroz incendio, pueden hacerlo a través del alias “chinamarialuisa”, a nombre de María Luisa Encinas. También pueden comunicarse telefónicamente al 1157930993 de la propia mujer, o al 1123530727.