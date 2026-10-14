Incorporan las Reglas "Papa Francisco" en la instrucción de autoridades judiciales

Las Reglas se dirigen a todo aquel que intervenga en un proceso judicial. Quien aspira a la magistratura o a la función en el Ministerio Público es su destinatario principal. La formación tradicional enseña el derecho aplicable, pero rara vez las prácticas de trato: cómo presentarse, cómo explicar un acto, cómo escuchar a alguien sin lenguaje técnico. Las Reglas se orientan a cubrir ese vacío.

Por otra parte, un trato inadecuado en la primera intervención (falta de DNI, ausencia de domicilio, secuestro de objetos esenciales) puede agravar la exclusión de forma difícil de revertir. Formar antes del ejercicio previene ese daño. Y las propias Reglas se presentan como punto de partida y no como catálogo cerrado. La escuela judicial es un ámbito natural para seguir desarrollándolas.

El objetivo central de la incorporación de las Reglas Papa Francisco a la formación de los futuros magistrados es que incorporen el trato humano de las personas excluidas como un imperativo del ejercicio jurisdiccional.

La iniciativa aprobada fue anunciada previamente por el diputado provincial Facundo Tignanelli en la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en la que participaron el obispo de San Justo, Eduardo García, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la fiscal general Patricia Ochoa, y el rector de la UNLaM, Daniel Martínez, entre otros.

Sobre la misma, el jefe de bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Facundo Tignanelli, destacó el trabajo conjunto con el obispo Eduardo García, y señaló que “queremos que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y con necesidades. La Iglesia tiene un rol articulador y está presente en los barrios que el Estado abandonó. Entonces, nos resulta fundamental que quienes se forman lo hagan bajo la mirada social y humana que nos enseñó el Papa Francisco”, aseguró.