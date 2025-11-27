Inexplicable situación en el Hospital Mi Pueblo de Varela

Este caso conmocionó a la comunidad en las últimas horas, una vez que los allegados a la fallecida avisaran a través de redes sociales la resolución de lo que fueron días de muchísima angustia, preocupación e incertidumbre. Lamentablemente, la víctima estuvo sola en el tramo final de su vida ya que nadie se preocupó por buscar a su círculo cercano y esa culpa pesa en quienes intervinieron en el proceso.

Todo comenzó el pasado 18 de octubre en el barrio San Jorge, cuando María Isabel Escalada se descompensó en su domicilio. Fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Mi Pueblo y su familia denunció la desaparición, ya que no estaban enterados de dicho suceso. En todo ese tiempo fueron tres veces al nosocomio y realizaron denuncias policiales en las Comisarías Primera y Segunda de Varela.

Se activaron los protocolos correspondientes, iniciaron campañas en redes sociales y hasta quisieron estafarlos pidiendo dinero por un supuesto sepelio, cuando aún no había noticias. Sin embargo, en las últimas horas les confirmaron que Escalada estaba fallecida en la morgue del hospital desde hacía aproximadamente un mes. Para colmo, ya había estado otro mes internada, por lo que fueron más de 60 días de desinformación y desidia.

Las autoridades locales mostraron su malestar al respecto e investigarán hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo sucedido. De hecho, una de las familiares de las víctimas agradeció a la policía, ya que ''hicieron su trabajo como correspondía”. Y agregó que “los que hicieron mal su trabajo fueron los del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, en negar a la familia y a la misma policía el paradero de ella, que estuvo internada ahí".

Así las cosas, dio detalles al respecto y mencionó que "cuando la familia se hizo presente tres veces buscándola en ese lugar dijeron que no había ninguna paciente con ese nombre, negando toda información a la familia".