Ingresó a una fábrica de Burzaco y quedó atrapado entre dos contenedores

El hombre, del que aún no se sabe cuáles eran sus intenciones, tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Los dueños de la empresa hicieron la denuncia policial.
Insólitamente, los dueños de una fábrica ubicada en el Parque Industrial de Burzaco se encontraron con un hombre atrapado entre dos contenedores depositados en el lugar, por lo que dieron aviso a la Policía y a los Bomberos Voluntarios para que puedan liberarlo.
Aunque se desconocen las intenciones que tendría esa persona, presumen de que habría ingresado al establecimiento ubicado en Juan XXIII al 2800 con intenciones de robo. Tampoco se sabe cómo fue que terminó preso entre las dos estructuras.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, según pudieron constatar en las cámaras de vigilancia que cuenta la fábrica.
Una dotación de bomberos concurrió al lugar y con la ayuda de una unidad especial pudieron separar estas estructuras para poder liberar al sujeto. Del operativo también participaron agentes de Defensa Civil de Almirante Brown. El sujeto fue aprehendido por la Policía bonaerense y quedó a disposición de la justicia.
