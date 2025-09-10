Ingresó a una fábrica de Burzaco y quedó atrapado entre dos contenedores

Aunque se desconocen las intenciones que tendría esa persona, presumen de que habría ingresado al establecimiento ubicado en Juan XXIII al 2800 con intenciones de robo. Tampoco se sabe cómo fue que terminó preso entre las dos estructuras.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, según pudieron constatar en las cámaras de vigilancia que cuenta la fábrica.

Una dotación de bomberos concurrió al lugar y con la ayuda de una unidad especial pudieron separar estas estructuras para poder liberar al sujeto. Del operativo también participaron agentes de Defensa Civil de Almirante Brown. El sujeto fue aprehendido por la Policía bonaerense y quedó a disposición de la justicia.