Instalan señalización de recorridos turísticos en San Isidro

El proyecto se encuentra en su fase de inicio. En esta primera etapa se priorizó uno de los ejes clave del municipio: su casco histórico, el centro y la zona del puerto. Ya se instaló nueva cartelería que va desde el edificio municipal al Bajo de San Isidro, pasando por Plaza Mitre, hasta las estaciones de ferrocarril. En total son nueve carteles “direccionadores” que ubican y muestran las distancias a diferentes hitos como la Catedral, la estación del Tren de la Costa, el Museo Pueyrredón, el Parque Público del Puerto, Mirador los Tres Ombúes, entre otros.

La iniciativa está pensada tanto para vecinos, turistas y visitantes y pone al peatón en el centro, promoviendo un espacio público más accesible, con calles mejor iluminadas y nuevos lugares de encuentro.

Este nuevo sistema de señaletica se irá extendiendo progresivamente a distintos puntos del municipio, fomentando recorridos más seguros, organizados y disfrutables. San Isidro se suma así a la tendencia de las grandes ciudades del mundo que apuestan por una movilidad inclusiva y sostenible.

En el casco histórico fueron colocados direccionadores en: 1- Plazoleta del mástil, 9 de Julio y Belgrano. 2- Belgrano y Avenida Del Libertador. 3- Ituzaingó y Juan Bautista de Lasalle. 4- Plaza Mitre, lado Juan Bautista de Lasalle. 5- Puerto de San Isidro, Primera Junta y Tiscornia. 6- Pedro de Mendoza y Del Barco Centenera. 7- Roque Sáenz Peña y Avenida Del Libertador. 8- Plaza Yrigoyen (Municipalidad de San Isidro). 9- Estación San Isidro del Ferrocarril Mitre sobre Cosme Beccar.