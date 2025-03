Intendente de Lomas anunció un ambicioso plan para su segundo año de gestión

En un recinto colmado por la militancia, el jefe comunal estuvo acompañado por el titular del cuerpo deliberativo, Diego Cordera, los 24 concejales, su gabinete, funcionarios y legisladores provinciales, referentes de instituciones y vecinos, entre otros.

Al inicio de su alocución, Otermín subrayó que "venimos a honrar nuestro compromiso democrático. Hace un año estuvimos acá mismo, impulsando ordenanzas y programas que logramos cumplir a lo largo de 2024, y sobre todo presentando un proyecto que organiza nuestro trabajo cada día: el Gobierno de la Comunidad. Entre todos pudimos llevar adelante esa tarea con diálogo y respeto. Con esa tranquilidad, nos encontramos hoy a compartir los resultados de ese esfuerzo colectivo y a proponer la Agenda 2025 con nuevas ordenanzas y programas", dijo.

En esa dirección, el intendente enfatizó en la certeza "que organiza nuestra tarea desde el día uno: en Lomas, el héroe es la Comunidad". "Gobierno de la Comunidad es la decisión de gobernar con la gente de Lomas y para la gente de Lomas", completó.

Asimismo, remarcó: "Es la primera vez desde 1983 que el Municipio no contará con ningún tipo de recursos ni asistencia de parte del Estado nacional. Aquí, ni siquiera lo enuncio de un modo crítico, sino como un dato objetivo central de contexto para comprender este primer año del Gobierno de la Comunidad y su devenir. En la historia de Lomas, se han hecho obras históricas y eso se pudo hacer por respaldo del Gobierno Nacional. Eso hoy no está. Eso implica reorganizar todo. Porque más allá de la voluntad y del compromiso, no hay forma de que el Municipio pueda suplir la ausencia del Estado nacional".

A pesar de los cuestionamientos a la máxima autoridad del país, Otermín agradeció a los concejales de todos los espacios, "porque cada cosa que plantearon, incluso las críticas, fueron útiles para mejorar. Pudimos llevar adelante nuestra tarea con diálogo y respeto. En 2024, presentamos 6 ordenanzas y 15 programas y ejes de gestión, mientras que este año serán 12 ordenanzas y más de 30 programas y ejes".

Así, detalló que "en primer lugar vamos a proponer la creación de un Consejo de Seguridad convocando a la participación de actores locales y a los ministerios de Seguridad nacional y provincial, así como a la Policía de la Provincia, la Justicia Departamental de Lomas y la Justicia Federal. Vamos a priorizar, además de la seguridad como cuestión central, la participación ciudadana, la limpieza y el cuidado del ambiente, la alimentación de las familias, obras públicas, el apoyo a la educación y al trabajo y la inclusión y cuidado de todos los sectores".

Respecto del Consejo de Seguridad, señaló que se trata de un ámbito que apunta al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, al logro de soluciones consensuadas que aseguren acciones que garanticen la paz social.

También se enviará el proyecto de modernización del Régimen de Penalidades, la Ordenanza para el Fomento y Desarrollo de la Industria y el Emprendedurismo Local, la Mesa de Abordaje Integral en Salud Mental y Consumos Problemáticos y el Programa de Fortalecimiento a Clubes de Barrio.

Los proyectos restantes son la institucionalización del Subsidio Habitacional para Mujeres en situación de violencia que se alojaron en el Hogar Fátima Catán; el proyecto Punto Diversidad y el de Integración a las Personas Ciegas y Disminuidas Visuales y Ordenanza Antirracista.

El Plan Regulador de Forestación Urbana establece un ordenamiento claro de las acciones a seguir en cuanto al manejo del arbolado público; mientras que la Ordenanza de Arbolado Público Urbano establece la creación de una comisión evaluadora para las solicitudes de extracción de árboles y de un registro de podadores. Por su parte, la Ordenanza de Espacios Verdes apunta a separar la regulación del arbolado público de la de los espacios verdes, los cuales necesitan una regulación específica y autónoma.

El proyecto de modernización del Régimen de Penalidades Municipal busca asegurar que las sanciones sean más justas, proporcionales, ágiles y efectivas, adaptadas a las necesidades y desafíos actuales del Municipio, con modificaciones centradas en el endurecimiento de las multas ambientales.

En el mismo orden de cosas, la Ordenanza para el Fomento y Desarrollo de la Industria y el Emprendedurismo Local busca ofrecer beneficios significativos para las inversiones industriales y PyMEs, en el marco del Régimen de Incentivos para Inversiones Estratégicas de la Provincia de Buenos Aires.

Los 30 programas, iniciativas y ejes de gestión serán: Plazas de la Comunidad seguras; Escuelas y Clubes seguros; Gestión integral e inclusiva de residuos; Economía Circular; Programa de Educación ambiental y líderes ambientales; Parque Solar de Fiorito; Forestar en Comunidad; Programa Municipal Básico de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento para emprendedores locales; Programa de Microcréditos; Expo Lomas 2025; Mercados de la Comunidad; Nuevo programa para ampliar las oportunidades laborales y educativas para mujeres y diversidades; entre otros.

Se sumarán una nueva plataforma que reúna toda la oferta educativa; Más horas de Aprendizaje; 150 alfabetizadores; Transición entre la secundaria y el primer año de las carreras universitarias; 12 nuevas salas de computación y 70 computadoras; Ciclo de divulgación de la historia local; Tramitación del Certificado Único de Discapacidad; Oferta de Educación Especial; Construcción de rampas; Perfil Digital Unico; Mesas de Participación Ciudadana; Reconstrucción de Centros Integrales de Salud; Nueva Sala de Partos en el Hospital Materno Infantil Oscar Alende; Programa de Seguridad Alimentaria; Programa de entrega de lentes a niños; Nuevo Consejo de Tierra y Hábitat; Programa Lomas mi Barrio mi Escritura; Nuevo canal de streaming; Instituto Comunidad;; Programa de Abordaje Local para Adolescentes en Situaciones de conflicto con la Ley Penal (Programa ALAS).

"Todo lo anunciado es, no solo nuestro compromiso, sino nuestra visión de cómo deben ser las cosas. Por convicción, por valores, pero también porque creemos que es lo más eficiente para mejorar la realidad de Lomas, decidimos estar cerca de nuestra gente". Del camino de la violencia que nos presentan algunos, sólo se sale en comunidad. Así como de las dificultades económicas, también saldremos adelante en comunidad, no con individualismo ni con egoísmo. Los gobiernos gestionan y las comunidades transforman", completó Otermín.

Al finalizar, renovó la convocatoria "a caminar juntos hacia el Bicentenario de Lomas para cuidar nuestra democracia, para decirle no a la violencia, para reafirmar nuestro compromiso con los valores de la paz, la cultura y el trabajo que soñaron nuestros pioneros. Nos abrazamos a la posibilidad de construir un futuro mejor. No es solo una intención, es el resultado del modo en el que elegimos transitar la vida: en Lomas, con amor y en comunidad", concluyó.