Investigan aparición de auto en el río a la altura de la ribera de Bernal

Dicho suceso generó muchas dudas entre los vecinos, quienes se ocuparon de empujarlo y sacarlo de la costa. Sin embargo, precisaron asistencia por parte de las autoridades, que ahora trabajan para dar con el paradero del responsable del rodado. No es la primera vez que pasa algo así, pero nunca hubo semejante incertidumbre al respecto y es por eso que esperan noticias o denuncias al respecto.

El hecho tuvo lugar en la jornada del sábado, pero comenzó durante el jueves. Lo cierto es que en el río de Bernal, por las noches se acercan muchos pescadores y estacionan al costado de la cinta asfáltica, a pocos metros de la costa. El movimiento de estos no está registrado, ya que es abierto al público y se desconoce la identidad de quienes asisten a las mencionadas prácticas.

Pero las alarmas se encendieron tres días después, cuando observaron que dentro del agua había un Renault 18. Debido a la crecida que padecieron a mitad de semana, el vehículo no se podía ver, pero una vez que el agua bajó, llamaron a las autoridades y bomberos voluntarios, agentes policiales, defensa civil y el SAME se acercaron al lugar. Por su parte, buzos tácticos confirmaron que no había ocupantes en el interior y entre todos, empujando, lo sacaron hasta la orilla.

Así las cosas, agentes investigadores trabajan para saber a quién le corresponde el auto y no descartan ninguna posibilidad. En principio, creen que puede ser de un pescador que se acercó a la ribera y al cual por motivos que se desconocen se le fue el vehículo al agua. También piensan que puede ser un descarte de malvivientes, que se quedaron con el coche y lo tiraron para eliminar las pistas, aprovechando la crecida.

No obstante, tampoco descartan que lo hayan querido “desaparecer” para estafar a una empresa aseguradora, algo que se viene repitiendo con frecuencia en el distrito.