Terrenos ferroviarios intrusados y una calle pegada a la vía, en inmediaciones de la parada Kilómetro 34.
Es el correspondiente a una de sus dos vías sobre el Río Matanza. Se inició el 26 de enero e iba a estar concluida el 28 de marzo. Luego se extendió hasta el 10 de julio, seguidamente hasta el 17 de octubre, y se prolongó hasta este jueves. Pero todo indica que habrá una nueva prórroga.
La obra interminable. Así se puede calificar la reparación de la mitad del puente sobre el Río Matanza -que marca el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza- del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos: iniciada el 26 de enero, iba a durar hasta el 28 de marzo. Pero ese día fue extendida hasta el 10 de julio. Pero jornadas antes, se prorrogó hasta el 17 de octubre, en lo que parecía un juego de números: del 10/7 al 17/10. Ahí se dispuso una nueva fecha de culminación este jueves 19 de noviembre. Se ignora si las postergaciones se debe a la falta de personal de la contratista, o al atraso de pagos por parte del Estado, situación esta última que afecta a muchas obras ferroviarias.
Pero todo indica que no no se terminará. Una recorrida de este medio ayer domingo permitió comprobar que sobre el puente se repuso una pequeña parte de la vía (ascendente) que se levantó para los arreglos. Y que en el resto de los 16 kilómetros de vía que no se utilizan por la obra se encuentran tapados de maleza, por lo que un tren quedaría patinando. En la única vía por la que las formaciones circulan en uno y otro sentido, los pastizales, cañaverales y ramas de árboles no avanzan por esa circulación, a costa de un roce permanente con el material ferroviario, desde cuyo interior se perciben fuertes golpes.
En toda la traza se suceden los carteles indicando a los maquinistas limitaciones de velocidad, la mayoría a 30 y 12 kilómetros por hora. Dos puntos son llamativos: el cruce a nivel del ramal Tapiales-Aldo Bonzi de la Línea Belgrano Sur (LBS), junto a la parada Agustín de Elía, fue reemplazado por un viaducto. Pero permanecen los rieles del Belgrano Sur que cruzaban los del Roca, y la velocidad está limitada. Otro punto de precaución es un sector de vía a la altura del puente de la calle 25 de Mayo en Temperley, cuando un carguero literalmente quedó patinando y dejó marcas en los rieles. El incidente ocurrió hace 2 años, y nunca se reemplazaron los rieles dañados. Por supuesto, ahí también los trenes deben pasar a baja velocidad.
El servicio del ramal sigue presentando, como todo este año, reiteradas y erráticas cancelaciones de los escasos 5 trenes de pasajeros diagramados por día de lunes a viernes hábiles (los sábados, domingos y feriados son 4, y también son constantes las cancelaciones). Como informó este medio, el lunes circularon apenas 2 trenes en cada sentido. El miércoles, se canceló el tren que debía salir de Temperley a las 15.08 y de Haedo 16.40. El jueves, la cancelación afectó al tren que tenía que partir de Temperley a las 11.36 y de Haedo a las 13.35. Y el viernes se canceló el mismo tren que el miércoles. En tanto ayer domingo se canceló el primer tren del día, que debía salir de Temperley a las 6.40 y de Haedo a las 8.20.
Las tareas en el puente sobre el Río Matanza comprenden la reparación de los tramos metálicos y apoyos; adecuación de vía y aproximaciones; implementación de contrarrieles; reconstrucción de muro guardabalastos; tratamiento de fisuras; y tratamiento anticorrosivo.
También está prevista la reconstrucción del paso a nivel del Camino de la Ribera Sud, ubicado contiguo al viaducto, en el partido de Lomas de Zamora. Se ejecutará para ello la demolición de todos los elementos como ser, pavimentos de entrevía, losas de aproximación, veredas, bajadas de cordón, cordón y división de carriles. Antes de ese cruce los trenes se detienen para que personal cortatráfico indique a los vehículos que deben detenerse. Llegaron a existir barreras manuales en el lugar, pero los guardabarreras eran víctimas de hechos delictivos. Luego se instalaron barreras automáticas, pero sus componentes eran robados, terminando en la situación actual.
Las obras, hace casi 10 meses, siempre avanzó de manera lenta. Distintos trabajadores ferroviarios consultados por este medio coincidieron en señalar que "se trabaja únicamente de lunes a viernes de 8 a 16, y siempre que no llueva". En consecuencia, no hay operarios los fines de semana, tampoco los días no laborales ni feriados, algo que pudo comprobar ayer este medio.
A raíz de las tareas, los trenes en ambos sentidos circulan por una sola vía, la descendente entre Empalme Temperley (Hospital Español) y Tablada, únicas estaciones que cuentan con enlaces (denominados técnicamente Aparatos de Vía, ADV) operativos. Se trata de un tramo de 16 kilómetros, pero que demanda a los trenes 51 minutos de viaje, por la baja velocidad a la que circulan -la mayor parte está limitada a 30 kilómetros por hora- especialmente entre Santa Catalina y el Río Matanza, donde la traza ferroviaria fue intrusada -a partir de 2000-, las casas se levantan junto a las vías, que son utilizadas por los habitantes para caminar, incluso mover carros y arrojar basura.
En consecuencia, si circula un convoy desde Temperley hacia Haedo, el que lo hace en sentido contrario deberá aguardar en San Justo que pase el primero. Si circulara solamente el tren de pasajeros, no habría inconvenientes, ya que tiene una exigua frecuencia desde el año pasado: uno cada tres horas y 20 minutos, que está a cargo de una sola formación, compuesta por una locomotora y tres coches de pasajeros.
Pero el ramal Temperley-Haedo cuenta con más servicios: el frecuente carguero de Trenes Argentinos Cargas (hasta cinco frecuencias semanales) que transportan carbón de petróleo originado en la Destilería Luján de Cuyo de YPF (en Mendoza) hasta el Puerto La Plata y luego regresa vacío, y traslados de material entre las distintas líneas de trocha ancha. Las descoordinaciones son frecuentes entre la Línea Sarmiento y la Línea General Roca -ambas dependientes de Trenes Argentinos- y entre esta y Trenes Argentinos Cargas. El perjudicado es el servicio de pasajeros, en un ramal en el que el escaso servicio carece de confiabilidad, donde a las cancelaciones erráticas se le suman las demoras que pueden llegar a ser de una hora.
Además, las cancelaciones en la Aplicación de Trenes Argentinos eventualmente se anuncian 20 minutos después de la hora en que el tren debía salir tiempo durante el cual aparece como que circula, o se indica que se cancela el tren Temperley-Haedo pero no que ocurre lo mismo con el que debe hacerlo en sentido contrario, aunque se trata de la misma formación: el anuncio de lo obvio puede llegar mucho después
Es el único ramal transversal del conurbano, que permite a los pasajeros la conexión entre las líneas Roca, Belgrano Sur y Sarmiento, y unir distintos puntos del Gran Buenos Aires por ferrocarril: González Catán con Florencio Varela o Merlo con Burzaco, para poner dos ejemplos. Pero esa es la teoría. Nadie en la práctica aborda una formación en Catán para bajar en Ingeniero Castello y aguardar más de 9 horas en Agustín de Elía la llegada del tren a Temperley, como ocurre varias veces a la semana. Y optan por recurrir al autotransporte, más caro y más lento, pero más confiable.
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