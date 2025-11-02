San Martín de Burzaco empató con Villa San Carlos y queda prácticamente sin chances de ingresar al Reducido

El Azul no pudo ganar de local a pesar de igualar el encuentro con un hombre menos y se aleja de los puestos de clasificación con solo dos fechas por disputarse.
San Martín de Burzaco empató 1 a 1 frente a Villa San Carlos en el estadio Francisco Boga, en el partido correspondiente a la décimo novena fecha del Torneo Clausura de la Primera B. Luego de la dura derrota sufrida ante Real Pilar, el "Sanma" buscaba una recuperación ante el Cele, pero el equipo dirigido por Federico Scurnik no logró quedarse con el triunfo y sumó un punto que resulta escaso para sus aspiraciones.
A los 12 minutos del primer tiempo, Matías Samaniego adelantó al elenco de Berisso en el marcador. La etapa inicial se complicó para el local con la expulsión de Guillermo Mac Kay sobre el final, quien se fue a las duchas por doble amarilla.
A pesar de jugar con un hombre de menos, el Azul tuvo una reacción y consiguió la igualdad por intermedio del delantero Braian Chávez, quien anotó de penal a los 7 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, San Martín de Burzaco quedó prácticamente sin posibilidades de pelear por el Reducido, ya que se encuentra a cinco unidades de los puestos de clasificación cuando solo restan seis puntos por disputarse. En la próxima fecha, el Sanma visitará a Dock Sud.
