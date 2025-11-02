San Martín de Burzaco empató con Villa San Carlos y queda prácticamente sin chances de ingresar al Reducido

A los 12 minutos del primer tiempo, Matías Samaniego adelantó al elenco de Berisso en el marcador. La etapa inicial se complicó para el local con la expulsión de Guillermo Mac Kay sobre el final, quien se fue a las duchas por doble amarilla.

A pesar de jugar con un hombre de menos, el Azul tuvo una reacción y consiguió la igualdad por intermedio del delantero Braian Chávez, quien anotó de penal a los 7 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, San Martín de Burzaco quedó prácticamente sin posibilidades de pelear por el Reducido, ya que se encuentra a cinco unidades de los puestos de clasificación cuando solo restan seis puntos por disputarse. En la próxima fecha, el Sanma visitará a Dock Sud.