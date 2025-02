Joven bernalense actuará en el Festival de Música Popular Argentina de Baradero

Se trata de Vittorio Tramannoni, guitarrista, quien estuvo durante el fin de semana en la mencionada ciudad y cautivó al público presente y a los jurados del certamen con las notas de su instrumento.

Con tan solo 19 años de edad y muchos conciertos en el lomo a lo largo y ancho del país, con su grupo musical llamado Tramados, conformado por su hermano y su primo, le explicó a este medio que previo a subirse a tocar estaba tranquilo por un particular motivo.

“Fue por el hecho de que estaba mi familia ahí y, poder hablar con ellos naturalmente antes de subirme a tocar, fue bastante tranquilizador y le sacó tensión. Pero fuera de eso, uno siempre tiene un cosquilleo en el cuerpo porque espera que salga bien”, indicó Tramannoni.

Es importante resaltar que en este año ya estuvieron en el Pre Festival de Cosquín y, tras un breve paso por La Rioja, los enfoques estuvieron al 100 por ciento en esta competencia.

Es por ello que tras tocar de manera instrumental una reconocida chacarera y un tango de su maestro, Julio Urruty, le ganó a otros instrumentistas de todo el país que también habían llegado a esta instancia final.

Lo cierto es que el Festival de Música Popular de Baradero, que se celebrará del jueves al domingo, lo tendrá en la grilla el día sábado. Esa misma noche tocarán Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Yamila Cafrune y otros reconocidos artistas.

“Lo más importante de este camino es mi familia, quien me acompaña, me brindan su apoyo siempre y me dan la confianza necesaria”, soltó y también mencionó que los delegados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron muy solidarios con él.

Es por ello que agradeció a su círculo familiar, a su maestro Julio Urruty y a todas las personas que lo siguen día a día en las redes sociales de su conjunto (@Tramadosok) y le envían mensajes positivos.