Jubilados despidieron el año y recordaron a Juan José Mussi

Los integrantes de Los Abuelos de Bustillo de Berazategui tuvieron un encuentro al que asistió la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava.
En un emotivo encuentro, los integrantes y allegados del Centro de Jubilados Los Abuelos de Bustillo de Berazategui protagonizaron su fiesta de fin de año con un gran almuerzo, que, además, incluyó música, baile y el recuerdo del fallecido intendente Juan José Mussi. Junto a ellos estuvo la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Berazategui, María Laura Lacava, quien representó a la Comuna.
Al respecto, Lacava mencionó que sitios como el mencionado establecimiento "son espacios de amor, les agradezco el afecto". "Les pedimos que no abandonen la lucha; este Centro estuvo mucho tiempo cerrado y ustedes le dan felicidad. A Juan José Mussi le encantaba estar y compartir con las personas mayores. Sé el amor que le tenían; él está en cada uno de ustedes", recordó la funcionaria sobre el jefe comunal.
Asimismo, instó a los presentes a que "continúen con el trabajo que realizan". "El intendente Carlos Balor va a seguir el legado del doctor Mussi. Berazategui va a continuar como Mussi lo hubiese deseado", adelantó.
Por su parte, la secretaria del Centro Los Abuelos de Bustillo, Griselda Genes, subrayó: "La mejor manera de recordarlo a Juan José Mussi es como lo estamos haciendo hoy". "Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta despedida de año y sepan que esta institución está abierta para que vengan a compartir", añadió.
Durante el encuentro, también se reconoció a socios del Centro de Jubilados que representaron a Berazategui en la Final provincial de los Juegos Bonaerenses, desarrollada durante octubre en la ciudad de Mar del Plata.
