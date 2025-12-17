Jubilados despidieron el año y recordaron a Juan José Mussi

Al respecto, Lacava mencionó que sitios como el mencionado establecimiento "son espacios de amor, les agradezco el afecto". "Les pedimos que no abandonen la lucha; este Centro estuvo mucho tiempo cerrado y ustedes le dan felicidad. A Juan José Mussi le encantaba estar y compartir con las personas mayores. Sé el amor que le tenían; él está en cada uno de ustedes", recordó la funcionaria sobre el jefe comunal.

Asimismo, instó a los presentes a que "continúen con el trabajo que realizan". "El intendente Carlos Balor va a seguir el legado del doctor Mussi. Berazategui va a continuar como Mussi lo hubiese deseado", adelantó.

Por su parte, la secretaria del Centro Los Abuelos de Bustillo, Griselda Genes, subrayó: "La mejor manera de recordarlo a Juan José Mussi es como lo estamos haciendo hoy". "Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta despedida de año y sepan que esta institución está abierta para que vengan a compartir", añadió.

Durante el encuentro, también se reconoció a socios del Centro de Jubilados que representaron a Berazategui en la Final provincial de los Juegos Bonaerenses, desarrollada durante octubre en la ciudad de Mar del Plata.