La intendenta de Quilmes supervisó obras en dos colegios

Al respecto, Mieri comentó que "recorrimos las obras de la EP 35 y de la ES 78, donde además, gracias al subsidio entregado en el marco del programa municipal Quilmes Coopera, pudieron llevar adelante el proyecto 'Incluimos nuestros talentos', sumando materiales artísticos, musicales y deportivos para que los pibes y las pibas puedan aprender y expresarse con mejores herramientas".

La jefa comunal sostuvo que "todo esto es parte de una decisión política clara: seguir fortaleciendo la escuela pública con hechos concretos, como nos encomendó nuestra compañera Mayra Mendoza, porque creemos en una educación que incluya, abrace y construya futuro".

Las tareas, que se llevan adelante desde el Municipio, incluyen la remodelación interna y redistribución de cuatro dependencias en la Escuela Secundaria 78, donde se pudo ubicar la biblioteca, cocina, el equipo de orientación y la dirección distintos espacios; y la reparación del techo de la Escuela Primaria 35, donde a su vez durante el año pasado se inauguró el comedor.

Por su parte, Iris Ruiz Cuevas, directora de la ES 78, expresó su alegría por la obra: "Estamos contentos de esta obra del Municipio y agradecidos porque los chicos están muy felices. Siento que es como que esto que hace Eva es la continuidad de lo que hizo Mayra en su momento en la escuela".

En tanto, Cecilia Pérez, directora de la EP 35, aseveró: "El comedor se hizo el año pasado y este año tenemos los arreglos del techo que era lo que nos faltaba, y era necesario para nuestra comunidad, porque ahora los chicos pueden recibir un plato de comida todos los días. Así que tener esto nuevo es una bendición, y estamos muy agradecidos con el Municipio de Quilmes".

A su vez, a través del programa Quilmes Coopera, la Escuela Primaria 35 desarrolló el proyecto Incluimos nuestros Talentos, en el que busca brindar oportunidades de aprendizaje a estudiantes mediante acceso a experiencias expresivas, artísticas, corporales y deportivas. En ese marco, adquirieron materiales como consola, micrófono, teclado, melódica, güira, bombo y material deportivo como pelotas de fútbol, básquet y vóley, aros y colchonetas.