Juzgan a un sujeto imputado por asesinar a un hombre en Villa Luján

Se trata de un episodio que conmocionó a la comunidad, pero por sobre todas las cosas al círculo del damnificado, ya que gran parte de su familia estaba junto a él cuando le dispararon a sangre fría. Así las cosas, un jurado conformado por una docena de vecinos quilmeños, varelenses y berazateguenses indicarán si la persona que está sentada en el banquillo tiene o no la responsabilidad que se le adjudica desde hace un largo tiempo y de la cual escapa con total firmeza.

El episodio ocurrió el 9 de mayo de 2021, cuando Norberto Gómez (33) salía de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Matheu y Mozart, en las inmediaciones del barrio de Villa Luján. Estaba con su mujer, cuñada e hijos cuando, según contaron los testigos, se cruzó con un grupo de jóvenes con los cuales mantenía una disputa y uno de estos tomó un arma y le dio un balazo en la cabeza.

Estuvo un mes internado hasta que finalmente murió por las heridas sufridas. En sintonía inició una investigación y llegaron hasta un joven de 23 años identificado como Maximiliano Hipólito Pavón, quien hasta el día de hoy proclama su inocencia y sostuvo que ni siquiera está ligado al caso. Al momento del hecho, él trabajaba en una panadería y su vida cambió para siempre ya que nunca pudo retornar a la normalidad.

En los últimos días, un centenar de vecinos se presentaron en los Tribunales para ser parte del jurado y los responsables eligieron a doce titulares y seis suplentes. Ahora, ya con el staff conformado para afrontar el juicio, el imputado lanzó un descargo en su Facebook con el fin de llegarle a todos aquellos que estén relacionados con el caso.

“Soy inocente y nunca estuve en ese lugar, no conozco a esa gente, nunca me vieron, nunca los vi. A esa hora que pasó estaba durmiendo en mi casa. Todos saben quién fue el verdadero culpable y anda como si nada. Lo que piden no es justicia. Estoy pagando algo que no hice hace 4 años”, indicó en sus redes sociales y mantuvo un fuerte apoyo de su círculo cercano.

Así las cosas, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 1 del Departamento Judicial de Quilmes, en manos del juez Pablo Pereyra determinará la culpabilidad de Pavón. La Fiscalía, a cargo de María de los Angeles Attarian Mena apunta por su culpabilidad, mientras que la defensora particular del acusado Moira Hardouin aboga por la libre absolución.