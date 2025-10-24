Kicillof inauguró la nueva sede de la obra social del Sindicato de Televisión

El acto contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el intendente Mariano Cascallares; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el secretario general del SATSAID, Horacio Arrecigor; en una jornada en la que participarán también integrantes del Consejo Directivo Nacional, delegados y delegadas del AMBA, y representantes de organizaciones sociales y gremiales de la zona.

La nueva delegación cuenta con cuatro consultorios externos con servicios de medicina general, odontología, pediatría, ginecología, nutrición y traumatología; además de un espacio de reuniones, SUM y cocina. Este centro reemplaza a la antigua sede, situada en Lomas de Zamora, cuyo edificio tuvo dificultades estructurales que hicieron necesario reubicar las instalaciones, para continuar ofreciendo las mismas prestaciones y servicios. En la zona del AMBA, la obra social cuenta con su sede central en Quintino Bocayuva 50, en la Ciudad de Buenos Aires, y seis delegaciones en el conurbano bonaerense, situadas en Martínez, San Miguel, Morón, San Justo, Quilmes y, desde ahora, la nueva sede en Burzaco.

Tras recorrer las instalaciones, Kicillof afirmó: "Este centro es un ejemplo más de un rol histórico que cumplen los sindicatos en nuestro país: es un orgullo que siguen invirtiendo para defender la salud de los trabajadores y trabajadoras". "Sabemos que la situación hoy es mucho más difícil como consecuencia de la desregulación que impulsó Javier Milei, pero los y las bonaerenses pueden contar con el movimiento obrero y con un Gobierno provincial que nunca van a decir que 'no hay plata' cuando se trata de prevenir y cuidar la salud", agregó.

"Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para sostener nuestro sistema solidario de salud para todos los afiliados y afiliadas", afirmó a su turno Arrecigor. El secretario general destacó además el impulso y la iniciativa de la seccional La Plata para afrontar el desafío de abrir una nueva delegación en la zona, y agregó: "Esto se logra con el esfuerzo y unidad de todos los trabajadores y las trabajadoras, de parte del gobierno hay un desinterés total".

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini, entre otros.