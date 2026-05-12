Kicillof: "El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país"

“El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Y agregó: “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”.

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, legisladores, y representantes del sector universitario, científico y tecnológico