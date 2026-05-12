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Kicillof: "El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó de la Marcha Federal Universitaria y fue muy crítico con la gestión del presidente Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en Plaza de Mayo, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

Al respecto, Kicillof afirmó: “Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”.

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“En estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios. Ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”, agregó.

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El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Y agregó: “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”.

ADEMÁS: Para el Gobierno la Marcha Universitaria es "completamente política"

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, legisladores, y representantes del sector universitario, científico y tecnológico

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