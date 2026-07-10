Autopista Buenos Aires-La Plata: nuevo ataque de los "Tirapiedras"

La Policía desplegó un amplio rastrillaje por la zona, aunque el operativo finalizó sin resultados positivos y no hubo detenidos.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron una consigna policial fija en el lugar y programaron para este viernes un operativo de saturación y recorridas preventivas en el barrio El Mercadito, con el objetivo de reforzar la presencia policial e intentar identificar a los responsables.