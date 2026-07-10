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Autopista Buenos Aires-La Plata: nuevo ataque de los "Tirapiedras"

En pocos segundos fueron dañados seis autos en las cercanías de La Plata y no hubo heridos. La Policía se desplegó en el lugar, pero no hubo detenidos.

En la Autopista Buenos Aires-La Plata se produjo un nuevo ataque de los llamados “tirapiedras” y seis vehículos fueron alcanzados por proyectiles arrojados desde las inmediaciones del kilómetro 50,5, en sentido haciala capital bonaerense, a la altura de la bajada de avenida 520 y en las cercanías del arroyo El Gato.

Las pedradas impactaron de manera sorpresiva mientras transitaban por la autopista. Ninguno de ellos pudo identificar a los responsables ya que todo ocurrió en pocos segundos.

Luego de las denuncias, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial de La Plata. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de Ensenada, donde los conductores realizaron las correspondientes declaraciones.

ADEMÁS: Se difundió el video de los incidentes en la Municipalidad de La Plata

La Policía desplegó un amplio rastrillaje por la zona, aunque el operativo finalizó sin resultados positivos y no hubo detenidos.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron una consigna policial fija en el lugar y programaron para este viernes un operativo de saturación y recorridas preventivas en el barrio El Mercadito, con el objetivo de reforzar la presencia policial e intentar identificar a los responsables.

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