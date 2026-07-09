Kicillof: "Dicen que hay que festejar que el FMI nos va a imponer las reglas de juego"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires compartió un mensaje por el 9 de Julio con duros cuestionamientos a la política económica del Gobierno nacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió este jueves 9 de Julio un mensaje sobre al Día de la Independencia, donde cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional.
"Llevó un tiempo importante tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de los 47 millones de argentinos, los 17 millones de bonaerenses", aseguró.
Kicillof dedicó un tramo central de su análisis a la inserción de la Argentina en el escenario global y al impacto de las misiones de los organismos multilaterales de crédito.
"La política exterior, que tuvo que ver precisamente con esta idea de la independencia, lo que nos decía, bueno: ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas, las alianzas son ajenas, y nosotros necesitamos pensar en la Argentina", sostuvo.
Y advirtió sobre la situación de los hogares al señalar que "las familias están muy endeudadas, al mismo tiempo nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego".
"Nos dicen que la macro anda bárbara, uno camina un poco y pregunta en la provincia cómo está la gente y la gente no está bien, así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso", reflexionó.
Y cerró: "En un mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia, y creo que es lo que habría que marcar de nuevo este 9 de julio"-
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