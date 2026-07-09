Kicillof: "Dicen que hay que festejar que el FMI nos va a imponer las reglas de juego"

Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria; es poder construir un proyecto de país soberano, con igualdad, donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro.



Este 9 de julio tengámoslo más presente que nunca… pic.twitter.com/ZBWG7cUJX4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2026

Y advirtió sobre la situación de los hogares al señalar que "las familias están muy endeudadas, al mismo tiempo nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego".

"Nos dicen que la macro anda bárbara, uno camina un poco y pregunta en la provincia cómo está la gente y la gente no está bien, así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso", reflexionó.

Y cerró: "En un mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia, y creo que es lo que habría que marcar de nuevo este 9 de julio"-