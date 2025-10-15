La construcción del bajo nivel de Longchamps ingresó en la última etapa

El nuevo cruce de la calle Diehl -ubicado en la intersección con la Ruta Provincial 210 y Catamarca- contempla dos carriles (uno por sentido), con una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora, una longitud total de 150 metros y un gálibo vertical de 4,62 metros, que permitirá hasta el paso de ómnibus de larga distancia. Además, incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales, puentes peatonales de hormigón, veredas y rampas de acceso.

La obra incorpora también un moderno sistema de iluminación LED con control centralizado y circuito de ahorro energético, además de señalización vial conforme a normas IRAM y de la Dirección Nacional de Vialidad, garantizando seguridad y eficiencia en todo el complejo.

Durante la visita, el ministro Katopodis estuvo acompañado por su equipo técnico y autoridades locales, quienes mantuvieron luego una reunión de trabajo en la Casa Municipal para avanzar en una agenda común de infraestructura que incluye, entre otras intervenciones, la segunda etapa de la renovación integral del Camino de Cintura.

El funcionario bonaerense destacó que "esta obra tenía destino de elefante blanco y por decisión del Municipio se destinaron recursos para darle una solución vial a Longchamps". "Estamos comprometidos con la obra pública porque creemos que es sinónimo de trabajo, calidad de vida y mejora para el desarrollo de las localidades. Este es el país que nosotros creemos", subrayó el ministro y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria.

"Estamos muy felices de recibir a Gabriel (Katopodis) para recorrer esta obra histórica que muy pronto estará habilitada para el uso de nuestros vecinos. Es un avance estructural que mejorará por completo la transitabilidad, circulación y conectividad dentro de Longchamps, en particular, y para todo Almirante Brown en general", remarcó Mariano Cascallares.

"Esta importante obra estructural forma parte de un plan integral de conectividad y mejora vial que se complementa con el avance del paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada", explicó el intendente, quien indicó además que se estima que ambos cruces "quedarán finalizados y habilitados al tránsito antes de fin de año". En la recorrida estuvieron presentes también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; y la delegada municipal de Longchamps, Valeria Soria, junto a equipos técnicos del Ministerio y del Municipio.