La construcción del paso bajo nivel de Longchamps ingresa en su último tramo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, los avances en ese túnel que es esperado desde hace muchísimos años por la comunidad local.

"Estamos recorriendo los avances de esta obra verdaderamente estructural para nuestro distrito, el cual potenciará la circulación y transitabilidad", destacó el intendente Mariano Cascallares.

El bajo nivel de la calle Diehl tiene una altura de 4,62 metros, lo que permitirá el paso de ómnibus de larga distancia, y además incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, al tiempo que los puentes peatonales estarán conformados por vigas de hormigón. La obra contempla, además, la construcción de veredas y rampas de acceso, y la iluminación con luces LED de todo el complejo vial.

Desde la comuna recordaron, además, que en paralelo continúan los trabajos en el Paso Bajo Nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada, que significa otro importante avance para la región. Se estima que ambas obras estructurales estarán finalizadas y habilitadas al tránsito antes de fin de año.