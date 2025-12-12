La espera terminó: Habilitaron al tránsito el nuevo bajo nivel de Rafael Calzada

Es el cuarto paso bajo nivel que se concluye en el distrito, sumándose el de la calle Diehl, en Longchamps, el Viaducto Papa Francisco en la zona de la rotonda Los Pinos, y el de la Avenida San Martín, en Adrogué. "Estamos muy felices con la habilitación vehicular de esta obra estratégica que transforma la conectividad de toda la zona y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos", destacó Cascallares, sin dejar de mencionar que "este es el segundo bajo nivel que habilitamos en una semana luego de que el viernes pasado abriéramos el de Longchamps".

A su turno, Katopodis aseguró que "los vecinos de Brown deben saber y tener en claro que en ningún lugar del país un intendente está llevando a cabo obras de esta dimensión. Acá Mariano Cascallares tiene las cuentas en orden y le devuelve a los vecinos los impuestos en obras concretas". "Claramente en Almirante Brown hay una fórmula, una hoja de ruta, de cómo hacer para mejorar la calidad de vida a la gente", afirmó el funcionario, para finalizar: "Los vecinos quieren más obra pública y Mariano cumple con ese mandato".

Finalmente, Fabiani sostuvo que "tengo la suerte de formar parte de un equipo que en pocos días inauguró el bajo nivel de Longchamps, el nuevo Jardín de Infantes de Yapeyú, el edificios de una escuela secundaria y ahora este cruce de Calzada". El bajo nivel se encuentra en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril Roca (ramal Temperley–Bosques). Cuenta con circulación de doble mano y permite el paso de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles.

La obra incorpora, además, dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido. Durante la recorrida estuvo también el delegado municipal, Claudio Villagra.