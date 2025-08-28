La Guardia Urbana de Morón frustró un robo y colaboró con la detención del autor

Efectivos de la fuerza local asistieron a la Policía y lograron evitar un delito en un local de indumentaria en el centro de Castelar y apresar a un sujeto que intentó sustraer varias prendas.
La articulación entre distintas fuerzas de seguridad de Morón permitió frustrar un robo en un comercio del centro de Castelar. La persona señalada como responsable fue detenida a pocos metros del local.
El hecho ocurrió en las calles Arias y Carlos Casares, cuando un individuo ingresó a un local de indumentaria e intentó sustraer varias prendas bajo amenazas con un arma de fuego.
Gracias a la rápida intervención del personal de la Policía Local (UPPL) y de la Guardia Urbana, se logró detener al sospechoso mientras intentaba darse a la fuga.
Estas acciones forman parte de las políticas de prevención impulsadas por el Gobierno local, encabezado por el intendente Lucas Ghi, para reforzar la seguridad en el distrito.
