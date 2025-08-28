La Guardia Urbana de Morón frustró un robo y colaboró con la detención del autor

El hecho ocurrió en las calles Arias y Carlos Casares, cuando un individuo ingresó a un local de indumentaria e intentó sustraer varias prendas bajo amenazas con un arma de fuego.

Gracias a la rápida intervención del personal de la Policía Local (UPPL) y de la Guardia Urbana, se logró detener al sospechoso mientras intentaba darse a la fuga.

Estas acciones forman parte de las políticas de prevención impulsadas por el Gobierno local, encabezado por el intendente Lucas Ghi, para reforzar la seguridad en el distrito.