La Libertad Avanza expulsó al concejal electo detenido por violencia de género

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que lleva la firma del coordinador del espacio Roberto Armirotti, expresan que "rechazamos de manera enfática cualquier manifestación de violencia, sea del tipo que fuere". "Las acciones difundidas mediáticamente sobre el Sr. Ignacio Contreras no se condicen con la conducta que entendemos debe tener un representante de nuestro espacio. Es por eso que hemos resuelto su expulsión inmediata del espacio", agregan en el escrito.

Asimismo, adelantan que harán una presentación formal ante el Concejo Deliberante para que no asuma su banca como concejal. Por otra parte, aclaran que "al momento de ser presentado y aceptado por la Junta Electoral Provincial, Ignacio cumplió en tiempo y forma con toda la documentación e información exigida por la normativa vigente, incluyendo la constancia oficial de carencia de antecedentes penales".

Por ello, "habiendo satisfecho plenamente los requisitos legales, fue habilitado para encabezar la lista de candidatos a concejales del partido de San Vicente en las elecciones celebradas el pasado 7 de septiembre. Tristemente aún así su comportamiento ha demostrado no cumplir con el ejemplo que entendemos que debemos mostrarle a la sociedad", lamentaron.

Finalmente, sostienen que "La Libertad Avanza San Vicente mantiene su compromiso con la transparencia, el orden institucional y la defensa irrestricta de las libertades individuales", y reafirman el compromiso de que "en la Argentina que estamos construyendo, el que las hace, las paga".