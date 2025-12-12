Provincia |

La Matanza: más de 20 mil jubiladas y jubilados recibieron lentes gratuitos

El programa de asistencia oftalmológica gratuita del Municipio brinda anteojos y detecta patologías oculares para su posterior tratamiento.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de la entrega de lentes gratuitos a jubilados a quienes, además, se les brinda asistencia oftalmológica para detectar, prevenir y tratar enfermedades de la visión.

Es así que en casos como la enfermedad de cataratas -que es uno de los problemas de la visión más frecuente en la tercera edad-, se realizan los pasos correspondientes para realizar la operación.

Más de 20 jubilados recibieron lentes gratuitos

“Mucha alegría para todas y todos en La Matanza, porque más de 20 mil jubiladas y jubilados ya recibieron sus lentes gratuitos”, afirmó Fernando Espinoza y subrayó: “Un par de lentes sale más caro que la jubilación que cobran ”.

Como decía el Papa Francisco: ‘Nadie se salva solo’ y eso es lo que estamos haciendo. A diferencia de lo que hace el Gobierno nacional, que abandonó a los jubilados, los reprime y les paga jubilaciones de hambre, nosotros estamos acompañándolos, generando operativos y yendo a los barrios con médicos oftalmólogos para ver qué necesitan, y una de las cosas que más necesitan es ver bien, por eso decidimos hacer estas entregas de lentes de cerca y de lejos de forma gratuita”, señaló Fernando Espinoza.

Los controles incluyen una consulta médica, la medición precisa de la vista y la elección del marco de los anteojos para su posterior entrega. En este sentido, Fernando Espinoza indicó: “En muchos casos, nuestras abuelas y abuelos necesitan operarse de cataratas y este operativo permite detectar en forma rápida esta enfermedad, y en no más de 15 días se pueden operar y recuperar la visión, lo que los hace y nos hace muy felices”.

La tercera edad es prioridad

EL municipio remarcó que, en La Matanza, la tercera edad es una prioridad y por eso se diseñan y ejecutan actividades para ayudar a las personas mayores a alcanzar más vitalidad. En los Centros de Jubilados del distrito se realizan actividades como tai chi, yoga, danza, taller de la memoria, entre otras.

Al respecto, Fernando Espinoza sostuvo: “Hay otro camino. Nosotros estamos marcando una Argentina distinta. Nuestras abuelas y abuelos son irremplazables en la vida de cada uno de nosotros. Ellos son un ejemplo de vida en nuestras familias, nos marcaron el camino”, y concluyó: “Por eso, con estos operativos de salud queremos devolverles un poco de lo que nos dieron, dignidad, que recuperen su visión y alcancen una mejor calidad de vida”.

