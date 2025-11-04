La Selección Argentina de Taekwon-Do ITF logra el cuarto puesto en el Mundial de Italia

Entre las actuaciones más sobresalientes se destacó la de Natalia Sosa, quien firmó una performance extraordinaria al conquistar cuatro medallas mundiales: dos de Plata (Subcampeona Mundial en Combate individual y por Equipos) y dos de Bronce (en Formas individual y por Equipos). Su versatilidad técnica y consistencia la convirtieron en una de las figuras clave de la delegación nacional, que cerró su participación con gran orgullo y una excelente proyección de cara al próximo ciclo internacional.

El equipo argentino también celebró otros podios memorables, como el del maestro Gonzalo Espasandín, quien se coronó campeón mundial en Formas V Dan. Además, el equipo femenino de Formas obtuvo la medalla de Oro por equipos, y se destacaron las sólidas actuaciones de Josefina Lucena —doble medallista de Bronce— y Federico Figari, también ganador del Bronce en Formas. En conjunto, el seleccionado nacional ratificó el crecimiento sostenido del Taekwon-Do argentino en el plano internacional, combinando experiencia, renovación y un espíritu competitivo que dejó una huella significativa en el Mundial de Jesolo 2025.