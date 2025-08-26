La UCR de Lomas se declaró "prescindente" y no participará en las elecciones provinciales

La decisión, adoptada durante una reunión plenaria que se desarrolló en el Comité lomense, ya cosechó el descontento de algunos afiliados en las redes sociales, quienes criticaron "el abstencionismo" y se cuestionaban "si no hubiera sido la oportunidad que necesitaba el partido para participar con la histórica lista 3".

"¿Cómo puede ser que un partido centenario como la UCR, con tanta historia, deje de lado esta oportunidad? ¿Tan difícil es dialogar y ponerse de acuerdo entre las diversas líneas que conforman el partido?... Una verdadera pena", señaló uno de ellos.

En el documento aprobado, que lleva el título "Por encima de las mezquindades, la UCR", se afirma que "el radicalismo es más grande" y se reivindican los valores y principios históricos del partido.

Al fundamentar la prescindencia, se señala que "no es una renuncia ni un repliegue: es un acto de madurez, de defensa de nuestra organización y de cuidado del capital político del radicalismo en nuestro distrito. No hay proyecto colectivo posible si se lo construye desde la imposición o la fragmentación".

"Esta decisión no es una particularidad de Lomas de Zamora, es una situación que ha generado innumerables documentos y resoluciones de nuestras instituciones partidarias a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires", se agrega.

Asimismo se convocó a todos los radicales de Lomas a "preservar la unidad, la identidad y el futuro de la UCR, evitando caer en disputas estériles que sólo benefician a quienes no creen en la construcción colectiva ni en la política como herramienta de transformación".

"El radicalismo es más grande que cualquier candidatura. Y hoy, más que nunca, lo importante es preservar al partido, sus ideas, sus valores, su historia, pero sobre todo su futuro", finaliza el documento.