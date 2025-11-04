La Universidad de Lomas abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Una vez completado ese primer paso, del 1 al 10 de diciembre, habrá que presentarse en la Dirección de Alumnos con DNI (original y fotocopia) para confirmar la inscripción. La confirmación será comunicada vía correo electrónico como así también cualquier error o faltante en la carga de la documentación solicitada. Una vez cumplida la inscripción, los alumnos deberán realizar un Curso de Nivelación para su ingreso con carácter de obligatorio, pero no eliminatorio durante los meses de febrero y marzo de 2026.

Los interesados en las propuestas académicas de Ciencias Agrarias tendrán plazo hasta el 20 de este mes para realizar la preinscripción para el Curso de Complementación Formativa (CCF) correspondiente al ingreso en el primer cuatrimestre de 2026 de las carreras de grado y pregrado. Primero deberá completar el formulario online en https://guarani.agrarias.unlz.edu.ar/preinscripcion/agrarias/?_gl=1*zg0fhz*_ga*MTgxODA3MTUzMS4xNjQ0MzQyMjY1*_ga_STF68T6KZ6*MTcxNDQwMTE3NS45MS4xLjE3MTQ0MDEzODkuMC4wLjA. Al finalizar el formulario hay que presionar el botón "imprimir" y esperar los pasos a seguir, que se enviarán por mail.

El CCF se dictará del 2 al 27 de febrero del 2026. Luego de aprobado el curso, será condición presentar título secundario o constancia de título en trámite para realizar la inscripción. Quienes deseen obtener mayor información deben comunicarse a [email protected]. La pre inscripción online en la Facultad de Ciencias Sociales será del 10 al 14 de este mes, para lo cual habrá que completar el formulario que figura en https://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/preinscripcion-ingreso-2026/ .

Luego, del 17 al 27 se deberán presentar en la Facultad según la terminación del DNI para confirmar la inscripción: 0 y 1, el 17 de noviembre; 2 y 3, el 18; 4 y 5, el 19; 6 y 7, el 20; y 8 y 9, el 27. Deberán llevar la ficha de inscripción impresa (es la generada a través del sistema SIU- Guaraní); DNI original y fotocopia; título Secundario o Certificado de Título en trámite original y copia; constancia de Alumno Regular para quienes aún no tengan Certificado de Título en Trámite; y certificado de Trabajo si necesita cursar en un turno particular.

Desde la casa de estudios aclararon que para ingresar a la Facultad se deberá aprobar el Curso de Ingreso Obligatorio que tendrá una clase inicial en la semana del 1 al 5 de diciembre, y continuará del 2 de febrero al 6 de marzo de 2026. Estarán exceptuados del curso de ingreso quienes sean graduados universitarios con título de grado de 4 años o más. Consultas: [email protected].

La inscripción para Abogacía se realizará del 10 al 14 de este mes, también de manera on line en https://derecho.unlz.edu.ar/public/.Luego, tendrán que realizar el Curso de Orientación y Formación (COF). El mismo tendrá una cursada inicial del 10 al 23 de diciembre, y continuará del 2 al 27 de febrero de 2026. Por dudas o consultas, escribir a [email protected].