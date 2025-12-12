Lanús firmó un convenio de colaboración con Juventud Unida para captar jugadores

Ambas entidades, constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, establecen un marco para el desarrollo del talento juvenil y el acuerdo entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre, inclusive, con la expectativa de sumar piezas de relevancia que den sus primeros pasos con la pelota número 5 y lleguen a destino con el salto a la profesionalización.

El punto central radica en que el Lobo Rojo concede al Granate la prioridad para incorporar jugadores provenientes de sus categorías menores para que estos puedan sumar rodaje y crecer en las inferiores en el predio de la entidad de la zona sur.

Adicionalmente, el convenio faculta a Lanús a planificar, coordinar y supervisar las medidas que considere necesarias para el desarrollo integral de los jugadores.

El acuerdo constituirá un puente hacia el beneficio mutuo, dado que, según puntualizaron ambos bloques, el trabajo mancomunado entre las partes garantizará un proceso de captación y desarrollo regulado y ordenado.

Este tipo de itinerario se establecen habitualmente entre equipos de Primera y del Ascenso, y de hecho ya Lanús supo confeccionar un vínculo positivo con varias de ellas, que derivaron no sólo en captar talentos de una forma focalizada sino también, en paralelo, darle vía libre a jugadores del club para que puedan dar sus primeros instantes en planteles principales en elencos de categoría.