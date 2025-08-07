Lanús, sede de uno de los cuadrangulares en la Liga Federal U17 de basquet

En las últimas horas quedaron confirmadas las casas de cada uno de los diez cuadrangulares que componen la instancia y el Granate será anfitrión. Los otro serán San Martín de Corrientes, Regatas de Resistencia, GEPU de San Luis, Barrio Parque de Córdoba, Sportmen Unidos de Rosario, Atenas de Venado Tuerto, Once Unidos de Mar del Plata, Jorge Newbery de Carmen de Patagones, y Centro Español Plotter, que se adjudicaron las licitaciones.

El club de la región integrará el cuadrangular G junto a Bahiense del Norte, Náutico de Zárate y Vélez Sarsfield, todos ellos buscando quedarse con la única plaza disponible a la siguiente instancia, además de algunos boletos para los mejores segundos.

La acción se desarrollará en dos jornadas, con una fecha el sábado 9 y fecha doble el domingo 10 de agosto. Los diez ganadores de sus respectivas zonas y los dos mejores segundos accederán a la próxima ronda, de cuadrangulares semifinales, a disputarse el 23 y 24 de agosto.

¿Cuáles son los cuadros? Cuadrangular A - Corrientes: San Martín de Corrientes, Asociación Italiana de Charata, Independiente de Santiago del Estero y Quimsa; B -Resistencia: Regatas de Resistencia, Olímpico de La Banda, Belgrano de Tucumán y Pingüinos de Corrientes; C - San Luis: GEPU de San Luis, Rivadavia de Mendoza, Bochas de Colonia Caroya y Atenas de Córdoba; D - Córdoba: Barrio Parque de Córdoba, Bolivar de Villa Carlos Paz, Urquiza de San Juan y Obras de Mendoza; E - Rosario: Sportmen Unidos de Rosario, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, Libertad de Sunchales y Ben Hur de Rafaela; F - Venado Tuerto: Atenas de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Gimnasia de Santa Fe y Temperley de Rosario; H - Mar del Plata: Once Unidos de Mar del Plata, Obras Sanitarias, Boca Jrs y Unión Vecinal de La Plata; I - Carmen de Patagones: Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Pico FC, Presidente Derqui y Platense; y J - Plottier: Centro Español Plottier, Ferro Carril Oeste, Estudiantil Porteño y Independiente de Neuquén.