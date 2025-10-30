Lanús va por el paso decisivo rumbo a la final de la Sudamericana

El Granate intentará sellar un halago y así arribar al compromiso por la gloria, donde ya espera Atlético Mineiro, que a su turno despachó a Independiente del Valle de Ecuador, por lo que mira de reojo el desafío principal que tendrá lugar en Paraguay.

El conjunto que conduce Mauricio Pellegrino irá con mayoría de habituales titulares, con la premisa de revalidar credenciales y perfilarse para un tramo crucial del año en el que no sólo disputa la chance de dar la vuelta olímpica a nivel internacional sino también local, en plena vanguardia de la tabla de posiciones en la Copa de la Liga.

El club de la zona sur del conurbano bonaerense, por lo pronto, trata de digerir el fastidio generado en Santiago. Allí tuvo una labor superlativa durante el primer tiempo, con una notable efectividad de la mano del delantero Rodrigo Castillo, que aportó un doblete. Sin embargo, el anfitrión cambió la dinámica, descontó al promediar el complemento y en el final llegó el tanto con polémica que explotó en bronca por parte del plantel visitante.

Todo esto, entonces, suma expectativa, a lo que se agrega el condimento de las tribunas, ya que sólo habrá hinchas de Lanús, a sabiendas que los chilenos están inhabilitados luego de los incidentes que protagonizaron contra Independiente hace pocas semanas.

Así la situación, se espera cerca de 40 mil personas del Grana en una jornada compleja que estará marcada también por lo que pueda suceder con el micro de la delegación visitante, a partir de lo que ocurrió con la de Lanús en Chile, que recibió ladrillazos y arribó a la cancha con destrozos.