Lucas Reynoso se marchó a San Juan

El futbolista, que cuenta con una amplia trayectoria en la categoría, no logró afianzarse en el Naranja y su paso por el Norman Lee fue breve. La salida de Reynoso libera un cupo y obliga a la dirigencia a buscar un refuerzo de peso para la banda derecha de la defensa.

El lateral, de 31 años, había llegado a Berazategui como una de las incorporaciones con mayor jerarquía y conocimiento de la categoría, con la expectativa de ser una pieza fundamental en la defensa. Sin embargo, nunca pudo consolidarse en el puesto, que fue rotando entre varios compañeros. El último en adueñarse del lateral derecho fue el joven Ignacio Cavoret.

Los números de Reynoso en la temporada reflejan su falta de continuidad: disputó 9 partidos con la camiseta Naranja, sin lograr anotar goles. Además, en ese puñado de encuentros recibió dos tarjetas amarillas y una roja.

Con la desvinculación oficial del exjugador de San Martín de Burzaco, Excursionistas, Deportivo Merlo, Comunicaciones y Central Norte de Salta, el cuerpo técnico de Berazategui sabe que deberá apostar fuerte en el mercado de pases por un hombre de experiencia y calidad que llegue para adueñarse del lateral derecho de cara al 2026.