Lanzan curso de Moldería, Corte y Confección en Lanús

Dicho ciclo de formación forma parte del programa Capacitarte Lanús, impulsado por la Comuna Local, que cuenta con el objetivo fomentar diferentes cursos de formación libres y gratuitos, bajo la premisa de su desarrollo profesional y para que tengan más posibilidades de insertarse en el mercado laboral.

Al respecto, las autoridades señalaron que "en la ocasión, los asistentes aprenderán a trabajar sobre todos los elementos vinculados con el kit escolar como mochilas, cartucheras y loncheras, entre otros. Vale resaltar que se otorgará un certificado a cada uno de los participantes".

Los organizadores señalaron que se trata de una capacitación con "alta salida laboral como electricidad, plomería, administración, reparación de electrodomésticos, marketing digital y mucho más". "También, a través de ellos, es posible aprender habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo, claves para mejorar tu empleabilidad o potenciar tu emprendimiento", mencionaron.

En otro orden, este jueves se llevará a cabo la inauguración de la muestra Patapúfete, desde las 18, en el Museo Histórico Juan Piñeiro, ubicado en Melo 2877, en Lanús Oeste. La misma funcionará de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 12 a 18.

La iniciativa, que es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad, recorre la colección personal de Leonardo Greco, autor del libro Pepe Biondi, el campeón del humor, en homenaje al prestigioso artista José Pepe Biondi, reconocido a nivel nacional e internacional, quien vivió en la localidad de Remedios de Escalada.

Biondi arribó en su infancia, junto a su familia, al distrito de Lanús porque su padre consiguió trabajo en los talleres ferroviarios. En referencia a su carrera, fue uno de los actores cómicos más aclamados de México y Cuba, entre otros países.