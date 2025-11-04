Lanzan curso de Moldería, Corte y Confección en Lanús

Se ofrecerá desde el viernes 14 de este mes de 9 a 13 en la Escuela Municipal de Oficios Los Talleres, Lorenzo Guarracino 3025, Remedios de Escalada.
Vecinos de Lanús podrán adquirir nuevos conocimientos con el objetivo de concretar el sueño de poseer sus propios emprendimientos con el nuevo curso de Moldería, Corte y Confección, que empezará el viernes 14 de este mes, de 9 a 13, en la Escuela Municipal de Oficios Los Talleres, ubicada en Lorenzo Guarracino 3025, de Remedios de Escalada.
Dicho ciclo de formación forma parte del programa Capacitarte Lanús, impulsado por la Comuna Local, que cuenta con el objetivo fomentar diferentes cursos de formación libres y gratuitos, bajo la premisa de su desarrollo profesional y para que tengan más posibilidades de insertarse en el mercado laboral.
Al respecto, las autoridades señalaron que "en la ocasión, los asistentes aprenderán a trabajar sobre todos los elementos vinculados con el kit escolar como mochilas, cartucheras y loncheras, entre otros. Vale resaltar que se otorgará un certificado a cada uno de los participantes".
Los organizadores señalaron que se trata de una capacitación con "alta salida laboral como electricidad, plomería, administración, reparación de electrodomésticos, marketing digital y mucho más". "También, a través de ellos, es posible aprender habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo, claves para mejorar tu empleabilidad o potenciar tu emprendimiento", mencionaron.
En otro orden, este jueves se llevará a cabo la inauguración de la muestra Patapúfete, desde las 18, en el Museo Histórico Juan Piñeiro, ubicado en Melo 2877, en Lanús Oeste. La misma funcionará de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 12 a 18.
La iniciativa, que es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad, recorre la colección personal de Leonardo Greco, autor del libro Pepe Biondi, el campeón del humor, en homenaje al prestigioso artista José Pepe Biondi, reconocido a nivel nacional e internacional, quien vivió en la localidad de Remedios de Escalada.
Biondi arribó en su infancia, junto a su familia, al distrito de Lanús porque su padre consiguió trabajo en los talleres ferroviarios. En referencia a su carrera, fue uno de los actores cómicos más aclamados de México y Cuba, entre otros países.
