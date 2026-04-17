Lanzaron Descubrir Lomas, el nuevo portal para fortalecer el arraigo local

La iniciativa se estructura bajo una lógica educativa y participativa que busca sacar el aprendizaje de las aulas y llevarlo al territorio. El portal ofrece: Materiales didácticos: cuenta con libros, mapas interactivos y propuestas creativas elaboradas con el aporte del Instituto Histórico Municipal. Permiten a los docentes integrar personajes icónicos como Sandro, Diego Maradona o Julio Cortázar, todos con raíces en el distrito, a los contenidos curriculares; Formación docente: Se abrieron capacitaciones específicas, como Cartografiar Lomas y Museos y Escuelas, diseñadas para que los educadores tengan herramientas metodológicas para enseñar la historia local desde una perspectiva transformadora; y Salidas educativas: comprende la realización de 250 anuales. Estudiantes de todo el distrito recorrerán barrios, centros industriales, museos y espacios naturales protegidos, como la Reserva Santa Catalina, para conocer de primera mano el entramado productivo y ambiental de Lomas.