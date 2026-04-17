Lanzaron Descubrir Lomas, el nuevo portal para fortalecer el arraigo local

Se integra al programa Camino al Bicentenario, invita a explorar la identidad distrital a través de herramientas para trabajar en las instituciones educativas y compartir con las familias y organizaciones de la comunidad.
El intendente Federico Otermín lanzó Descubrir Lomas. El portal no se presenta únicamente como una herramienta digital de consulta, sino como una política pública de identidad destinada a conectar a los estudiantes, docentes y familias con la historia viva del distrito. La presentación, realizada junto a la jefa de Gabinete Sol Tischik, el secretario de Educación, Darío Spampinato, y la divulgadora cultural Jesica Tritten, puso el foco en la necesidad de construir un relato común frente a la fragmentación social actual. "Descubrir Lomas es una invitación a explorar esa historia extraordinaria que nos une", destacó el jefe comunal ante una audiencia protagonizada por alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria 1 y sus docentes.
La iniciativa se estructura bajo una lógica educativa y participativa que busca sacar el aprendizaje de las aulas y llevarlo al territorio. El portal ofrece: Materiales didácticos: cuenta con libros, mapas interactivos y propuestas creativas elaboradas con el aporte del Instituto Histórico Municipal. Permiten a los docentes integrar personajes icónicos como Sandro, Diego Maradona o Julio Cortázar, todos con raíces en el distrito, a los contenidos curriculares; Formación docente: Se abrieron capacitaciones específicas, como Cartografiar Lomas y Museos y Escuelas, diseñadas para que los educadores tengan herramientas metodológicas para enseñar la historia local desde una perspectiva transformadora; y Salidas educativas: comprende la realización de 250 anuales. Estudiantes de todo el distrito recorrerán barrios, centros industriales, museos y espacios naturales protegidos, como la Reserva Santa Catalina, para conocer de primera mano el entramado productivo y ambiental de Lomas.
El portal funciona como un repositorio vivo donde se rescatan los sueños de los fundadores y se integran con la realidad contemporánea. La plataforma permite descargar materiales, coordinar visitas guiadas y acceder a cartografías sociales que muestran la evolución del distrito. "La educación y la identidad son políticas públicas fundamentales. Queremos que los chicos y chicas de Lomas sientan orgullo por su lugar y comprendan que son parte de una construcción colectiva", subrayó Otermín durante el lanzamiento.
Para los docentes y directivos interesados en participar de las salidas o acceder a los cursos de capacitación, el Municipio habilitó el canal de consultas a través del correo [email protected] y secciones específicas dentro del sitio oficial descubrir.lomasdezamora.gov.ar. Con este lanzamiento, Lomas de Zamora se encamina hacia su bicentenario con una propuesta que utiliza la cultura popular y el conocimiento del territorio como anclas para fortalecer los lazos comunitarios.
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