Le robaron a la moto, la recuperó y logró que detuvieran a quien se la sustrajo

El delincuente se apropió del vehículo tras golpear a su propietario en la cabeza. Pero la víctima lo reconoció, lo buscó en donde vivía, y luego lo denunció: fue aprehendido por efectivos de la comisaría 6ta.
Un vecino de Florencio Varela que sufrió el robo de una motocicleta, reconoció a su asaltante, lo fue a buscar, recuperó el vehículo y lo denunció a la policía, que lo detuvo con un revólver que tenía pegado a la cintura con una cinta aisladora.
La captura fue realizada por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ta. en la intersección de las calles 1126 y 1149. Allí, el implicado quiso escapar, pero fue reducido.
Todo comenzó cuando el involucrado sorprendió a su víctima, la golpeó en la cabeza y le quitó el rodado. Sin embargo, lo que ocurrió después fue una verdadera sorpresa. El vecino atacado reconoció a su victimario, lo fue a buscar a su casa, lo increpó y le exigió el rodado, que finalmente se lo devolvió.
Finalmente, agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), que realizaban una recorrida preventiva en orden a delitos de modalidad entradera, divisaron al denunciado, quien al verlos intentó huir y arrojó el arma en el patio de una vivienda. El aprehendido fue conducido a la seccional y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, por el delito de robo con empleo de arma.
Asimismo, agentes de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Berazategui, mientras realizaban una recorrida, abocados a tareas de Servicio de seguridad de prevención de ilícito modalidad motochorros, procedieron a la identificación de un sujeto sin casco, a bordo de una motocicleta Honda, sin dominio colocado, en calle 27 y 135.
Se trataba de un joven de 25 años, quien carecía de documentación, al solicitar la identificación del rodado mediante número de motor y chasis el operador les informó que registraba Pedido de Secuestro Activo por Hurto a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 2 de Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa. Por lo tanto, procedieron al secuestro del rodado y a la aprehensión del conductor, que fueron trasladados a la Comisaría 1ª del distrito.
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