Le robaron a la moto, la recuperó y logró que detuvieran a quien se la sustrajo

Asimismo, agentes de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Berazategui, mientras realizaban una recorrida, abocados a tareas de Servicio de seguridad de prevención de ilícito modalidad motochorros, procedieron a la identificación de un sujeto sin casco, a bordo de una motocicleta Honda, sin dominio colocado, en calle 27 y 135.

Se trataba de un joven de 25 años, quien carecía de documentación, al solicitar la identificación del rodado mediante número de motor y chasis el operador les informó que registraba Pedido de Secuestro Activo por Hurto a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 2 de Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa. Por lo tanto, procedieron al secuestro del rodado y a la aprehensión del conductor, que fueron trasladados a la Comisaría 1ª del distrito.