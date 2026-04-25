Horror en Villa Ballester: hallan ocho fetos en bolsas de residuos en una clínica

El hallazgo ocurrió tras un allanamiento por la presencia de una nena embarazada de 12 años. Investigan posibles delitos y el manejo irregular de restos biológicos.
La Justicia federal investiga a una clínica de Villa Ballester donde fueron hallados ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos, dos de ellos con signos de desmembramiento. El descubrimiento se produjo tras un allanamiento ordenado en el marco de una causa vinculada a una menor de 12 años embarazada.
El operativo se realizó en la Clínica Santa María, ubicada sobre la calle Enrique Marengo, luego de que su director negara ante la Policía la presencia de la menor y su madre en el establecimiento, lo que derivó en la intervención judicial inmediata.
La investigación se había iniciado en Santiago del Estero por un caso de abuso sexual con acceso carnal contra la menor, quien posteriormente fue trasladada a Buenos Aires por una ONG junto a su madre, una mujer en situación de extrema vulnerabilidad.
A partir de un exhorto judicial, la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense se presentó en la clínica para verificar la situación de la niña. En un primer momento, las autoridades del lugar negaron que ambas estuvieran internadas, pero luego se comprobó que efectivamente se encontraban allí.
Durante las actuaciones, la madre de la menor declaró desconocer el paradero y el estado del bebé, lo que reforzó las sospechas sobre posibles delitos de sustracción de menores o irregularidades en el proceso médico.
El Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó el allanamiento del establecimiento, aunque al momento de concretarse la medida la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y se habían retirado del lugar.
En la inspección, los efectivos encontraron los ocho fetos en un depósito de residuos ubicado en el fondo de la clínica, junto con documentación y registros que ahora son analizados para determinar si existían prácticas sistemáticas vinculadas al manejo irregular de restos biológicos.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal y de la UFI N°7 de San Martín, que buscan establecer responsabilidades penales entre los directivos y el personal del centro de salud, mientras se analiza la situación de la menor y las condiciones en las que se desarrolló su atención médica.
comentar