Horror en Villa Ballester: hallan ocho fetos en bolsas de residuos en una clínica

Durante las actuaciones, la madre de la menor declaró desconocer el paradero y el estado del bebé, lo que reforzó las sospechas sobre posibles delitos de sustracción de menores o irregularidades en el proceso médico.

Embed Villa Ballester: allanaron la clínica Santa María luego de un rastro por abuso en Santiago del Estero. Encontraron fetos humanos en bolsas de residuos, documentación de ingresos irregulares y los médicos están investigados por apropiación de menores. pic.twitter.com/1lidrJmued — Gonzalo (@gonziver) April 25, 2026

El Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó el allanamiento del establecimiento, aunque al momento de concretarse la medida la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y se habían retirado del lugar.

En la inspección, los efectivos encontraron los ocho fetos en un depósito de residuos ubicado en el fondo de la clínica, junto con documentación y registros que ahora son analizados para determinar si existían prácticas sistemáticas vinculadas al manejo irregular de restos biológicos.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal y de la UFI N°7 de San Martín, que buscan establecer responsabilidades penales entre los directivos y el personal del centro de salud, mientras se analiza la situación de la menor y las condiciones en las que se desarrolló su atención médica.