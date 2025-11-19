Liberan al concejal electo Ignacio Contreras tras la denuncia por violencia de género

El dirigente, expulsado de La Libertad Avanza, recuperó la libertad mientras avanza la investigación que lo acusa de haber realizado disparos durante una discusión con su pareja.
El concejal electo por La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio Nacho Contreras, quien estaba detenido hace casi un mes por una denuncia por violencia de género, recuperó su libertad mientras avance la investigación de lo ocurrido en su finca "Mi Viejo", ubicada en el Camino Once Bocas.
Cabe recordar, que su pareja había denunciado que tras mantener una fuerte discusión, el dirigente y empresario habría efectuado al menos dos disparos con un arma de fuego. En el lugar, la policía secuestró una pistola 9 milímetros y varias vainas servidas, que fueron incorporadas como evidencia a la causa. Contreras es propietario de la cadena "Lácteos Mi Viejo" y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. Tenía previsto asumir su banca el próximo 10 de diciembre.
Tras conocerse el hecho, La Libertad Avanza decidió expulsarlo de sus filas y pidió públicamente que Contreras "no asuma su banca". El caso continúa generando repercusiones en los ámbitos político y judicial de la región. En los próximos días se espera que se definan los pasos procesales a seguir. La causa permanece en manos de la fiscal Karina Guyot.
