Liberan al concejal electo Ignacio Contreras tras la denuncia por violencia de género

Cabe recordar, que su pareja había denunciado que tras mantener una fuerte discusión, el dirigente y empresario habría efectuado al menos dos disparos con un arma de fuego. En el lugar, la policía secuestró una pistola 9 milímetros y varias vainas servidas, que fueron incorporadas como evidencia a la causa. Contreras es propietario de la cadena "Lácteos Mi Viejo" y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. Tenía previsto asumir su banca el próximo 10 de diciembre.

Tras conocerse el hecho, La Libertad Avanza decidió expulsarlo de sus filas y pidió públicamente que Contreras "no asuma su banca". El caso continúa generando repercusiones en los ámbitos político y judicial de la región. En los próximos días se espera que se definan los pasos procesales a seguir. La causa permanece en manos de la fiscal Karina Guyot.