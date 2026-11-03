Además, hay actividades pensadas para los más chiquitos. El primer día, de 14 a 16.30 los niños podrán participar en el Sector María Elena Walsh, del dictado del Pequeño Correo, a cargo de Inés de Mazo y Cartalia Club y de 17 a 18, Cecilia Maneiro ofrecerá Libritos Zig Zag. Durante ambas jornadas, se presentará el Rincón Literario para las Primeras Infancias De la Biblioteca y Ludoteca infantil Semilla de Cuentos de 13.30 a 14.30 en el Escenario Carlos Nine.

La Feria del Libro de Vicente López se consolidó hace más de una década como un espacio de encuentro y difusión de la producción literaria y gráfica, reuniendo a escritores, editoriales, librerías, bibliotecas, historietistas e ilustradores. Asimismo, promueve la participación de jóvenes creadores y de proyectos culturales emergentes del distrito.

En caso de malas condiciones climáticas, la actividad se reprogramará para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en el mismo lugar y horarios. Para ver la programación completa, se puede ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/cultura/evento/13-a-feria-del-libro-de-vicente-lopez/