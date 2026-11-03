Se realizará el sábado y domingo próximos de 13 a 20 en la Quinta Trabucco, Carlos Francisco Melo 3050. Habrá más de 500 expositores y destacados escritores y artistas.
Llega la 13° edición de la Feria del Libro de Vicente López
El sábado y domingo próximos de 13 a 20 se realizará la 13ra. edición de la Feria del Libro de Vicente López, con entrada libre y gratuita, en la Quinta Trabucco, Carlos Francisco Melo 3050, organizada por el Municipio. Contará con más de 500 expositores y referentes del ecosistema del libro, además de destacados escritores, artistas, ilustradores e historietistas, junto a editoriales, librerías, bibliotecas populares, fundaciones y asociaciones civiles.
La jornada del sábado contará con diferentes oradores, entre los que se destacan en el Escenario Griselda Gambaro, a las 15, Ximena Sáenz y Osvaldo Gross con “Literatura y Cocina: Historias, sabores e inspiraciones”; a las 16, Gloria V. Casañas, Florencia Canale y Diana Arias con “Ellas Hacen Historia: Mujeres que la literatura rescata, imagina y vuelve protagonista”; a las 17, Diego Golombek y Andrés Rieznik, con “¿Qué es la Neurociencia? El fascinante mundo del cerebro”; a las 18, Daniel López Roseeti, con “Una Buena Vida” y a las 19, Luis María Pescetti, con “El Chiste de Leer”.
Por su parte, el domingo el cronograma marca a las 15, “Historias Que Nos Mueven. Una conversación entre lecturas, personajes y mundos posibles” con Mar Petryk, Ludmila Ramis y Florencia Dapiaggi; a las 16, “Las Palabras Tienen Historia. Su origen, expresiones y por qué hablamos cómo hablamos” con Charlie López y Oscar Conde y a las 18, “El Viaje de Mi Vida” de Magalí Tajes. Adicionalmente, a las 17 Daniel Balmaceda presentará su nuevo libro “Los años locos en la Argentina y el arquitecto del Teatro Colón” y a las 19 Claudia Piñeiro hará lo mismo con “El Canto Invisible”.
Además, hay actividades pensadas para los más chiquitos. El primer día, de 14 a 16.30 los niños podrán participar en el Sector María Elena Walsh, del dictado del Pequeño Correo, a cargo de Inés de Mazo y Cartalia Club y de 17 a 18, Cecilia Maneiro ofrecerá Libritos Zig Zag. Durante ambas jornadas, se presentará el Rincón Literario para las Primeras Infancias De la Biblioteca y Ludoteca infantil Semilla de Cuentos de 13.30 a 14.30 en el Escenario Carlos Nine.
La Feria del Libro de Vicente López se consolidó hace más de una década como un espacio de encuentro y difusión de la producción literaria y gráfica, reuniendo a escritores, editoriales, librerías, bibliotecas, historietistas e ilustradores. Asimismo, promueve la participación de jóvenes creadores y de proyectos culturales emergentes del distrito.
En caso de malas condiciones climáticas, la actividad se reprogramará para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en el mismo lugar y horarios. Para ver la programación completa, se puede ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/cultura/evento/13-a-feria-del-libro-de-vicente-lopez/
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