Durante la ceremonia se entregaron medallas y reconocimientos a los participantes, mientras que cada delegación provincial recibió un diploma conmemorativo por su participación en esta primera edición.

También hubo distinciones institucionales. Nardini entregó placas a Moccia y Ventura por su acompañamiento en la organización del encuentro. A su vez, el Comité Olímpico reconoció al intendente por el aporte del municipio y a Vivona por su participación en el desarrollo del marco legislativo que permitió impulsar la competencia.

Una apuesta a la infraestructura deportiva

Al realizar un balance de los Juegos, Nardini destacó que la organización fue resultado de un proceso de inversión pública en infraestructura deportiva y recuperación de espacios urbanos desarrollado durante los últimos años en Malvinas Argentinas.

“Esta primera edición se pudo realizar porque hubo decisión política. Hace muchos años empezamos a invertir en infraestructura urbana y a recuperar espacios públicos para que los chicos puedan hacer actividad física”, sostuvo el jefe comunal.

Consenso clave

En ese sentido, recordó que posteriormente se avanzó con la sanción de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense, una iniciativa que permitió reconocer institucionalmente disciplinas que durante décadas se desarrollaron principalmente en plazas, parques y espacios públicos.

El intendente destacó que la normativa fue aprobada por unanimidad, más allá de las diferencias partidarias, y consideró que ese consenso resultó fundamental para concretar la primera experiencia nacional.

“Hoy vemos que todo ese recorrido hizo posible algo histórico para la Argentina y que nació en nuestro municipio”, afirmó.

Nardini también puso el acento en la función social de estas actividades y sostuvo que el deporte representa una herramienta para promover la inclusión, fortalecer los vínculos comunitarios y mejorar la calidad de vida.

“El deporte une, forma y es un puente hacia una mejor calidad de vida para todos. Acá no le hablamos de política a los chicos, sino que llevamos adelante una política de Estado entendiendo el bien colectivo”, expresó.

Asimismo, valoró la articulación entre el Estado, las organizaciones deportivas, el sector privado y el movimiento olímpico para desarrollar una competencia de alcance federal.

El impulso de una ley provincial

Por su parte, el diputado Luis Vivona destacó que los Juegos representan un avance en el reconocimiento de disciplinas que crecieron históricamente fuera de los circuitos deportivos tradicionales.

“Estas disciplinas existen, son parte de nuestras plazas, de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Haber unido esa necesidad en una ley y que, a partir de esa ley, hoy podamos llevar adelante todo esto es una enorme satisfacción”, manifestó.

El legislador consideró que la primera edición constituye un punto de partida para ampliar la participación de jóvenes deportistas y avanzar en la incorporación de nuevas disciplinas.

También planteó la necesidad de fortalecer los procesos de federación y organización institucional de actividades que todavía no cuentan con estructuras competitivas consolidadas.

En cuanto al futuro, Vivona expresó su expectativa de que el certamen continúe creciendo y pueda proyectarse hacia competencias internacionales.

“Me imagino las nuevas ediciones de los Juegos cada dos años, un sudamericano y, por qué no, algún día un mundial”, señaló.

El respaldo del Comité Olímpico Argentino

El presidente del COA, Mario Moccia, destacó el desarrollo de la primera edición y aseguró que la convocatoria y la organización superaron las expectativas iniciales.

“Cuando empezamos a trabajar este proyecto imaginábamos que iba a estar bueno, pero nunca pensamos que iba a ser una fiesta del nivel que vivimos en Malvinas”, afirmó.

Moccia valoró especialmente el trabajo conjunto entre el municipio, las federaciones y el movimiento olímpico, además de reconocer la importancia de contar con una legislación provincial destinada a promover estas disciplinas.

El dirigente confirmó que los Juegos Argentinos Urbanos tendrán una periodicidad bienal y que sus próximas ediciones se desarrollarán en diferentes ciudades argentinas, con el objetivo de ampliar su alcance territorial.

También destacó que Malvinas Argentinas conservará el reconocimiento de haber sido la primera sede de una competencia que busca incorporarse de manera permanente al calendario deportivo nacional.

Una competencia con proyección nacional

La realización de los JAUR permitió reunir en un mismo encuentro a deportistas provenientes de distintas regiones del país, con modalidades que combinan exigencia física, destreza técnica y expresiones propias de la cultura urbana.

Para las autoridades, uno de los principales objetivos es que estas disciplinas cuenten con mayores oportunidades de desarrollo, espacios adecuados para entrenar y competencias que permitan fortalecer su crecimiento.

En ese marco, Nardini ratificó el compromiso del municipio de acompañar las próximas ediciones, aunque se realicen fuera del distrito.

“Queremos que se siga aplicando, que pueda replicarse en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”, sostuvo.

El intendente remarcó que, con el aval del Comité Olímpico Argentino, quedó establecida la continuidad de los Juegos cada dos años y consideró que ese compromiso permitirá sostener el proyecto más allá de su primera edición.

De esta manera, Malvinas Argentinas cerró cuatro jornadas de competencias y actividades que reunieron a más de 700 atletas, con la perspectiva de que el encuentro se consolide como un espacio de participación y desarrollo para los deportes urbanos en todo el país.