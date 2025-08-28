Llega la Expo Bera Productiva 2025

Impulsada por el intendente Juan José Mussi, en articulación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la muestra se desarrollará este viernes de 11 a 19; y el sábado y domingo, de 15 a 21.

"Estamos muy ansiosos por este gran evento que este año se ha potenciado. Se pudo organizar gracias al financiamiento gestionado por el intendente Juan José Mussi, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y contará con más de 100 stands de empresas, industrias PyMEs locales, emprendedores y productores culturales", informó Juan Manuel Parra, secretario de Trabajo del Municipio. "Invitamos a los vecinos y vecinas para que conozcan la potencia productiva de Berazategui, que durante tantos años se impulsó con políticas públicas. Poder mostrarlo nos pone felices y orgullosos".

Asimismo, Parra agregó: "Habrá una Ronda de Negocios (a partir del viernes por la mañana), donde se vincularán el comercio y la industria para generar oportunidades de negocios, una herramienta muy valiosa en este momento tan difícil, que fomentamos hace mucho tiempo, que articulamos con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que este año se potencia porque sumamos a las cadenas de supermercados, que pueden ser posibles compradores de lo que se produce en el distrito". Y concluyó: "El Gobierno de la Provincia, a cargo de Axel Kicillof, acompaña la gestión productiva de Berazategui, conducida por el intendente Mussi".

Además, el sábado de 11 a 18, se desarrollará la feria Sabores Bonaerenses "El gusto por lo nuestro", coordinada con el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde se expondrán y ofrecerán los productos que se fabrican en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con variadas propuestas gastronómicas, cocina y shows musicales en vivo; además de un patio de comidas.

También se dispondrá transporte para posibilitar la asistencia de los estudiantes de las escuelas que participan en el Programa Municipal de Educación para el Consumo Local. Y en el Complejo Cultural Municipal La Calle (148 y 18 A) tendrá lugar la Feria circular y autogestiva Fresh.