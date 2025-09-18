Llegan a cien los Puntos Seguros instalados en todo Almirante Brown

A través de estos dispositivos (Tótems) los vecinos pueden comunicarse directamente con los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) para pedir asistencia ante cualquier emergencia o hecho de inseguridad. En ese marco, el Municipio concreta la instalación de 12 nuevos puntos seguros que se suman a los 88 ya existentes en diferentes espacios públicos de nuestro distrito.

Los mismos estarán emplazados en Avenida Espora y Blas Parera (UNaB), Burzaco; Cané y Mitre (plaza Almafuerte) en Glew; Santa Ana y Mitre (plaza Che Guevara) en San José; Uruguay y Aquino (plaza Claudia Molina) en Claypole; Benito Quinquela Martín y Derqui (plaza El Círculo) en Malvinas Argentinas; Dardo Rocha y La Calandria (plaza San Agustín) en San Francisco Solano; en plaza Azopardo de Adrogué; plaza Néstor Kirchner de Burzaco, y en Rocha y Mitre (plaza Churches) en José Mármol. Se está determinando la ubicación de los tres puntos seguros restantes.

Cabe señalar que estos dispositivos funcionan de manera muy sencilla: tienen un botón que, al accionarlo, automáticamente se comunica con el Centro de Monitoreo que atiende la urgencia enviando la asistencia requerida. El sistema cuenta además con una cámara de manera que el operador del COM puede visualizar a la persona que necesita ayuda.

A través de los Puntos Seguros se puede alertar por temas de seguridad, por un accidente, para la atención de una persona descompuesta, para informar de un incendio o situaciones de violencia de género. Para cada situación se enviarán los móviles correspondientes ya sean patrulleros, ambulancias o bomberos.

El intendente Mariano Cascallares indicó que esta ampliación de tótems "tiene el objetivo de potenciar las herramientas para prevenir el delito y brindarles más seguridad a las familias brownianas, que tendrán más opciones para alertar sobre emergencias en la vía pública".

"Los nuevos Puntos Seguros son un instrumento adicional a las cámaras de seguridad, los corredores escolares seguros, las alarmas comunitarias, la App Brown Previene con botón de pánico, y los nuevos móviles policiales y motos de alta cilindrada que incorporamos para las tareas de patrullaje", finalizó la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.