Programa "Chicas con Futuro" de Ezeiza recibió premio a la Responsabilidad Social Comunicativa

El reconocimiento destaca el compromiso de la propuesta en el desarrollo de proyectos personales, académicos y comerciales para mujeres jóvenes de la región.

El programa es el resultado de una articulación multiactoral que involucra a la Secretaría de la Mujer de Ezeiza, la empresa Merck Argentina, la Fundación SES y el Concejo Deliberante local. Según informaron las autoridades, la iniciativa se gestó a partir de una coordinación con el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Estela Díaz.

Impacto y metodología

Desde su implementación, "Chicas con Futuro" ha alcanzado a más de 300 mujeres y jóvenes de Ezeiza. El eje central de la propuesta se basa en ofrecer:

- Mentorías personalizadas: Guía directa para el desarrollo de planes de vida.

- Capacitaciones técnicas: Herramientas para emprendimientos comerciales y proyectos comunitarios.

- Formación académica: Sostén para la reinserción o continuidad en el sistema educativo.

La actual secretaria de Cultura comunal, Dulce Granados, quien desempeñó un rol clave en la ejecución del programa durante su presidencia del Deliberante local, calificó la experiencia como "transformadora" y destacó el valor del trabajo conjunto. "Es un ejemplo de articulación entre las empresas y el Estado municipal para brindar herramientas que sirven de guía y sostén", expresó la funcionaria a través de sus canales oficiales.

Asimismo, Granados agradeció la confianza de la ministra provincial para radicar la iniciativa de ONU Mujeres en el distrito, subrayando que el premio pertenece, fundamentalmente, a las jóvenes participantes que lograron concretar sus proyectos mediante este dispositivo de apoyo.

El premio RSC pone de relieve no solo el fin social de la iniciativa, sino también la eficiencia en la comunicación y gestión entre los organismos internacionales y las estructuras municipales. Esta distinción posiciona a Ezeiza como un referente en la implementación de políticas de género con apoyo del sector privado y organismos de crédito o cooperación internacional.

Con este galardón, el programa reafirma su vigencia como un modelo de gestión orientado a la autonomía económica y social de las mujeres jóvenes en el Conurbano Bonaerense.